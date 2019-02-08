Сергей Соседов: на «Евровидении» должен выступать Шнуров!

Новость о том, что Сергей Лазарев вновь представит Россию на «Евровидении», некоторые восприняли негативно. Например, продюсер Иосиф Пригожин считает, что на вокальное состязание необходимо отправить новые лица. Меж тем, журналист и музыкальный критик Сергей Соседов отмечает, что в конкурсе должен участвовать Сергей Шнуров.
Соседов признался, что если бы ему доверили выбор, то в Тель-Авив в мае этого года полетел бы лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. По мнению журналиста, творчество именно этого артиста символизирует Россию, пишет Dni.ru.
«Ментально – вот он, наш, российский. Пусть бы он придумал что-то такое эксцентричное, увлекательное, яркое, непосредственное, фееричное», – предложил Соседов.
По словам музыкального критика очень важно сделать номер от России интересным, разноплановым и достойным. Отметим, что Соседов уже не в первый раз предлагает кандидатуру Шнурова для участия в «Евровидении».
Журналист признает, что Сергей Лазарев – это артист европейского класса. В тоже время дважды отправлять на конкурс одного и того же певца он считает неправильным.
Соседов уверен, что, участвуя в «Евровидении 2016», Сергей сделал ставку не на песню, а на постановку, и прогадал. «Песня обычная, стандартная, и рассчитывать, что прям »Ах!«, прямо и выберут, мне кажется, было наивным», – цитирует Соседова