Сергей Соседов: на «Евровидении» должен выступать Шнуров!

Соседов признался, что если бы ему доверили выбор, то в Тель-Авив в мае этого года полетел бы лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. По мнению журналиста, творчество именно этого артиста символизирует Россию, пишет Dni.ru.

«Ментально – вот он, наш, российский. Пусть бы он придумал что-то такое эксцентричное, увлекательное, яркое, непосредственное, фееричное», – предложил Соседов.

По словам музыкального критика очень важно сделать номер от России интересным, разноплановым и достойным. Отметим, что Соседов уже не в первый раз предлагает кандидатуру Шнурова для участия в «Евровидении».

Журналист признает, что Сергей Лазарев – это артист европейского класса. В тоже время дважды отправлять на конкурс одного и того же певца он считает неправильным.