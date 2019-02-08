«Просил родить сына»: Муза Александра Абдулова рассказала об их отношениях

Виктория Лановская, которая состояла в отношениях со знаменитым актером, вспомнила, что Абдулов просил ее родить ему сына. Она призналась, что после смерти артиста отправилась на скандальное шоу «Дом-2». Об этом сама девушка рассказала в эфире программы «Пусть говорят».
Отношения Лановской, которая была младше на 27 лет, и Александра Абдулова начались еще до его жены Юлии. Познакомились они на дне рождения общих знакомых. Виктории был нужен совет по актерскому мастерству. Артист записал ее номер. Через какое-то время они начали встречаться, пишет Rus.tvnet.lv.
"Мы поехали домой к Александру Гавриловичу...Прошла ночь и на утро Александр Гаврилович стал Сашей,
- вспоминает девушка.
Виктория рассказала, как она жила с Александром Гавриловичем. Она призналась в тесном общении с его матерью - Людмилой Александровной, но так получилось, что она не помогла женщине после смерти Абдулова.
"В первую очередь, я пришла в эту студию, так как чувствую вину перед мамой Саши. Я хочу извиниться за то, что я ее оставила. Сашина мама была для меня тоже мамой",
- сказала она.
Виктория рассказала об уникальной связи между ней и артистом. Александр Гаврилович всегда хотел ребенка.
"Саша просил родить сына",
- призналась девушка, подчеркнув, что у актера не было времени на посещение врачей.
Как выяснилось, спустя год после смерти артиста эффектная девушка отправилась на "Дом-2". Виктория призналась, что ей просто хотелось показать себя на всю страну. Сейчас у Лановской свой бизнес.
Гости в студии обвинили девушку в желании получить пиар.
"Все эти промежуточные женщины, которые были в жизни Саши...Им всем так хочется пиара, показать себя. У Саши таких женщин - от Владивостока до Калининграда, - не знаю сколько было",
- подчеркнула супруга покойного брата Александра Абдулова.
Напомним, Александр Абдулов скончался в 54 года от рака легких в 2008 году. Виктория Лановская встречалась со звездой год, еще до его брака с Юлией, которая родила ему единственную дочь.