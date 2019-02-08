«Просил родить сына»: Муза Александра Абдулова рассказала об их отношениях

Отношения Лановской, которая была младше на 27 лет, и Александра Абдулова начались еще до его жены Юлии. Познакомились они на дне рождения общих знакомых. Виктории был нужен совет по актерскому мастерству. Артист записал ее номер. Через какое-то время они начали встречаться, пишет Rus.tvnet.lv.

"Мы поехали домой к Александру Гавриловичу...Прошла ночь и на утро Александр Гаврилович стал Сашей,

- вспоминает девушка.

Виктория рассказала, как она жила с Александром Гавриловичем. Она призналась в тесном общении с его матерью - Людмилой Александровной, но так получилось, что она не помогла женщине после смерти Абдулова.

"В первую очередь, я пришла в эту студию, так как чувствую вину перед мамой Саши. Я хочу извиниться за то, что я ее оставила. Сашина мама была для меня тоже мамой",

- сказала она.

Виктория рассказала об уникальной связи между ней и артистом. Александр Гаврилович всегда хотел ребенка.

"Саша просил родить сына",

- призналась девушка, подчеркнув, что у актера не было времени на посещение врачей.

Как выяснилось, спустя год после смерти артиста эффектная девушка отправилась на "Дом-2". Виктория призналась, что ей просто хотелось показать себя на всю страну. Сейчас у Лановской свой бизнес.

Гости в студии обвинили девушку в желании получить пиар.

"Все эти промежуточные женщины, которые были в жизни Саши...Им всем так хочется пиара, показать себя. У Саши таких женщин - от Владивостока до Калининграда, - не знаю сколько было",

- подчеркнула супруга покойного брата Александра Абдулова.