Хайли и Джастин Бибер воздерживались от секса до свадьбы

Они зарегистрировали свой брак всего спустя 12 недель отношений — в сентябре 2018-го. В новой съемке и интервью Vogue 22-летняя Хейли Болдуин и 24-летний Джастин Бибер рассказали, что воздерживались от секса до свадьбы.
По словам пары, такой шаг они считают одним из лучших своих решений. Бибер отметил, что на это повлияли его религиозные убеждения. А ведь раньше у Джастина даже были проблемы с этим — его часто замечали в борделях, пишет Soulpost.ru.
Певец признался, что к моменту свадьбы с Хейли он воздерживался от секса уже больше года.
«Бог просит нас не заниматься сексом до брака не ради него, а потому что он хочет защитить нас от боли, — сказал Бибер. — Думаю, секс приносит много боли. Иногда люди занимаются им, потому что им плохо. Потому что у них низкая самооценка. Так делают и мужчины, и женщины».
«Я хотел перепосвятить себя Богу в этом смысле, потому что действительно чувствовал, что так будет лучше для моей души. И я верю, что Бог благословил меня в виде Хейли. Это награда за хорошее поведение».
Джастин признался, что именно желание заняться сексом и поторопило его с Хейли быстрее пожениться. Но не только это.
«Когда я увидел ее в прошлом июне, я просто забыл, как сильно любил ее, как сильно скучал по ней, как хорошо она влияла на мою жизнь. И тогда я понял, что это именно то, что я искал».