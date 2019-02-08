Хайли и Джастин Бибер воздерживались от секса до свадьбы

По словам пары, такой шаг они считают одним из лучших своих решений. Бибер отметил, что на это повлияли его религиозные убеждения. А ведь раньше у Джастина даже были проблемы с этим — его часто замечали в борделях, пишет Soulpost.ru.

Певец признался, что к моменту свадьбы с Хейли он воздерживался от секса уже больше года.

«Бог просит нас не заниматься сексом до брака не ради него, а потому что он хочет защитить нас от боли, — сказал Бибер. — Думаю, секс приносит много боли. Иногда люди занимаются им, потому что им плохо. Потому что у них низкая самооценка. Так делают и мужчины, и женщины».

«Я хотел перепосвятить себя Богу в этом смысле, потому что действительно чувствовал, что так будет лучше для моей души. И я верю, что Бог благословил меня в виде Хейли. Это награда за хорошее поведение».

Джастин признался, что именно желание заняться сексом и поторопило его с Хейли быстрее пожениться. Но не только это.