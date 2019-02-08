Прием пива перед вином не поможет избежать похмелья

В сознании огромного количества людей твёрдо засела мысль о том, что при употреблении спиртных напитков важно, что называется, повышать градус, но не понижать его. Другими словами, если человек вначале употребляет более слабое пиво, а затем более крепкое вино, то его похмелье будет гораздо менее выраженным, чем если это происходит наоборот. На Западе вообще считают, что употребление пива перед вином позволяет совершенно избавиться от похмелья. Однако ученые из Кембриджского университета провели подробное исследование, которое показало, что это мнение является обыкновенным мифом, который не соответствует действительности, пишет Medikforum.ru.

Исследователям удалось привлечь к экспериментам почти 300 отважных мужчин и женщин, которые добровольно употребляли спиртные напитки ради науки. 90 из них прошли через все строгие критерии отбора и через все стадии исследования. Их разделили на три группы. В первой употребляли пиво перед вином, во второй пили вино, а уже затем пиво, а в третьей группе участники пили либо вино, либо пиво, не смешивая между собой эти напитки. Ученые хотели выяснить, играет ли какую-то роль последовательность употребления спиртных напитков при похмелье.