Сб, 9.02.2019
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  • Галерея: сотни жителей Эстонии атаковали ведьму Мэрилин Керро в Ласнамяэ

Галерея: сотни жителей Эстонии атаковали ведьму Мэрилин Керро в Ласнамяэ

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Сегодня на Дне моды в Ласнамяэ появилась блестящая Мэрилин Керро. Торговый центр Lasnamäe Centrum заполнили поклонники ведьмы и выстроились за автографами, желая сделать фото. Ведущий вечера Женя Фокин развлек публику. 

Порталу Limon.ee удалось пообщаться с ведьмой Мэрилин Керро, которая не так давно стала матерью и после этого переехала в Раквере. Как ей там живется и какие отношения складываются в семье женщины? Всё ли так хорошо у знаменитости, прославившейся благодаря шоу «Битва экстрасенсов» на весь мир.

Что ждать Эстонии в этом году? Об этом вы узнаете совсем скоро в интервью портала Limon.ee.

А пока что предлагаем посмотреть галерею того, какой хаос творился сегодня в торговом центре еще задолго до появления Мэрилин Керро! Люди со всех концов центра бежали с книгами, цветамм за автографами и фотографиями. В общей сложности Керро пришли навестить несколько сотен человек!

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