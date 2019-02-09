Галерея: сотни жителей Эстонии атаковали ведьму Мэрилин Керро в Ласнамяэ

Сегодня на Дне моды в Ласнамяэ появилась блестящая Мэрилин Керро. Торговый центр Lasnamäe Centrum заполнили поклонники ведьмы и выстроились за автографами, желая сделать фото. Ведущий вечера Женя Фокин развлек публику.
Порталу Limon.ee удалось пообщаться с ведьмой Мэрилин Керро, которая не так давно стала матерью и после этого переехала в Раквере. Как ей там живется и какие отношения складываются в семье женщины? Всё ли так хорошо у знаменитости, прославившейся благодаря шоу «Битва экстрасенсов» на весь мир.
Что ждать Эстонии в этом году? Об этом вы узнаете совсем скоро в интервью портала Limon.ee.
А пока что предлагаем посмотреть галерею того, какой хаос творился сегодня в торговом центре еще задолго до появления Мэрилин Керро! Люди со всех концов центра бежали с книгами, цветамм за автографами и фотографиями. В общей сложности Керро пришли навестить несколько сотен человек!