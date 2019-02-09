Смотри: изменившийся до неузнаваемости Макс Барских представил новый альбом, поклонники стоят на ушах

Пятый полноформатный альбом «7» – это уникально-точный коктейль искренних порой интимных историй Макса Барских и воздушного звучания переосмысленных 80-х. В новом музыкальном материале артист не стремится сделать кувырок назад, чтобы удивлять, ведь он точно знает, куда направляет каждую из семи мелодий – прямо в сердце своего слушателя.

«Создавая песню, я стремлюсь говорить просто о глубоких вещах. Собирая воедино альбом, я безжалостно отбрасываю любую песню, которая нарушает общую тему диалога. Потому что музыка – это диалог с моим слушателем, который может и будет повторятся много раз в течение длительного времени в совершенно разных ситуациях и настроении. В альбоме «7» я стал ближе к своей идеальной формуле «приятного прослушивания» и «до встречи глаза в глаза», - комментирует премьеру Барских.

Макс Барских. Обложка альбома ФОТО: Олег Феникс

Согласно статистике по стримам у нового альбома Макса большие шансы побить рекорд платинового лонгплея «Туманы». В течение суток после открытия предрелиза «7» пластинка заняла символическое седьмое место в чарте Apple Music, что сейчас является редкостью для поп-исполнителей. Как правило, в Top 10 Apple Music попадают в основном альбомы хип-хоп музыкантов.

Лид сингл #BEREGA за 11 недель прозвучал свыше 320 000 раз на 229 радиостанциях, вещающих в 1056 городах более чем 15 стран мира и возглавляет радиочарты топовых радиостанций три недели подряд. Одноименный клип набрал около 15 миллионов просмотров, продолжая стремительно расти в своих показателях. Live версия трека «Странная» преодолела отметку в миллион просмотров, а Lyric Video «Вспоминать» уже достигает 10 миллионов. Но самой ожидаемой премьерой из альбома «7» станет хит «Неземная», выбранный поклонниками во время шоу в киевском МВЦ следующим синглом.

Главный блокбастер года уже доступен на всех цифровых площадках, а телевизионная версия шоу «7» – эксклюзивно на официальном YouTube-канале артиста.