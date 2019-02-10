Галерея: любимчик Ани Лорак Уку Сувисте свел с ума поклонниц в Хааберсти на празднике огня

Сегодня вечером в амфитеатре на пруду Вяйке-Ыйсмяэ прошел праздник огня. Всех гостей мероприятия ждало выступление воспитанников детской музыкальной студии Тайси и певца Уку Сувисте, а также красочное лазерное шоу.
«На этот раз на празднике мы не сжигали ёлки, из собранных новогодних деревьев сделали древесную стружку. Но огонь на празднике всё же был, зажгли маленькие костры, которые согрели теплом и светом гостей праздника. Также огонь исходил от финалиста Eesti Laul Уку Сувисте. Кульминаций праздника станет выступление артистов театра огня и грандиозное лазерное шоу»,- сказал Юргенсон.
Портал Limon.ee побывал на празднике и демонстрирует яркую галерею! Скорее смотрите!