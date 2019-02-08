Накаркал. Фанаты Децла обвинили Ревву в смерти рэпера

Поклонники Кирилла Толмацкого, также известного как Децл, обвиняют в смерти любимого музыканта комика и шоумена Александра Ревву из-за пародии на песню «Вечеринка», исполненную 15 лет назад, пишет Life.ru.

Когда Децл был популярен, бывший участник команды КВН «Утомленные солнцем» переделал строчки Толмацкого, добавив в них черный юмор, который мало кто оценил, пишет издание Газета.Ru.

«Вечеринка у Децла дома. Пришли почтить память ребята со всего района», — пел тогда Ревва.

Спустя 15 лет фанаты Децла об этом вспомнили и обвинили Ревву в смерти любимого музыканта, стали угрожать в соцсетях, проклинать и советовать бояться кармы. От поклонников Толмацкого досталось также Тимати за то, что тот не пришел на похороны рэпера.