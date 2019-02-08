Зачем кладут лимон с солью возле кровати? Семь удивительных свойств

Если употребление лимонов в пищу с целью улучшения здоровья для вас неприемлемо вследствие их специфического вкуса, вы можете просто класть их на ночь на прикроватный столик. Разрежьте их на четвертинки и посыпьте солью. Так они будут оказывать положительное влияние на вас и ваше здоровье. Читайте дальше, чтобы узнать, что происходит с человеческим телом в результате всего одной ночи пребывания лимонов в спальне, пишет Zen.Yandex.ru.

1. Отпугивание надоедливых насекомых.

Лимоны содержат природные эфирное масла, которые являются естественными эффективными репеллентами. Размещения нескольких лимонных долек на прикроватном столике будет достаточно, чтобы отпугнуть мух и комаров, обеспечив вам спокойный ночной сон, в котором вы так нуждаетесь.

2. Улучшение здоровья дыхательных путей.

В лимонах много полезных антиоксидантов, воздействие которых улучшает здоровье дыхательных путей. Вдыхание лимонного аромата во время сна очищает забитые слизью носовые проходы, позволяя легче дышать и лучше спать. Вы проснетесь отдохнувшими и полными сил, а пазухи носа в результате ночного воздействия этого приятного аромата будут абсолютно чистыми.

3. Улучшение качества воздуха.

Вы можете содержать дом в идеальной чистоте, но ничто не освежит его воздух лучше, чем свежий аромат лимона. Он естественным образом борется с более неприятными запахами, в том числе лука и даже краски! В результате улучшения качества воздуха вы будете лучше спать и просыпаться окруженными свежим, чистым ароматом, распространяющимся по всему дому.

4. Снятие стресса.

Лимоны - прекрасный инструмент для ароматерапии. Что-то в их запахе вызывает ностальгию и желание "навести чистоту" во всех сферах жизни. Используйте свежий аромат лимона, чтобы избавиться от стресса, навязчивых мыслей и негативных эмоций.

5. Естественный энергетик.

Многие люди терпеть не могут рано вставать. И связано это не столько с ленью, сколько с невозможностью быстро проснуться и начать функционировать. Если вы хотите просыпаться как можно быстрее, попробуйте поместить несколько кусочков лимона возле своей кровати. Их аромат вызывает высвобождение в мозге серотонина - химического вещества, позволяющего встретить день во всеоружии.

6. Польза для сердца.

Лимоны обладают мощными антидепрессантными свойствами, они создают позитивное настроение и балансируют эмоции. Такое воздействие на ум и тело способствует снижению кровяного давления, уменьшению риска инсульта и сердечного приступа.

7. Увеличение концентрации внимания.