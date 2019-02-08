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  • Вау! Самая сексуальная русская модель Эстонии Диана Хапрова показала сына (ФОТО)

Вау! Самая сексуальная русская модель Эстонии Диана Хапрова показала сына (ФОТО)

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Диана Хапрова

ФОТО: Erakogu

Модель Диана Хапрова после нового договора с российским журналом продолжает наслаждаться жизнью. Красавица не сдается и все жизненные трудности с честью и достоинством преодолевает. 

Недавно Диана рассказала порталу Limon.ee, что отказалась от подруг, которые слили ее интимные снимки в Сеть, пытаясь устроить скандал. Еще в конце прошлого года красавица сообщила о разводе с мужем. 

В интервью Limon LIVE Диана поведала Эдгару и Свете, что у нее двое прекрасных детей - дочь и сын. И вот главного мужчину в жизни - сына Даниэла -  Диана сегодня показала своим подписчикам в Facebook. Скорее смотрите! 

ФОТО: Facebook Дианы Хапровой

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