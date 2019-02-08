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Фантастическая Мэрилин Керро встретится с жителями Ласнамяэ в эту субботу!
В Lasnamäe Centrum!

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Marilyn Kerro

ФОТО: Facebook/ Marilyn Kerro

Стилист Женя Фокин приглашает! Уже в эту субботу, 9 февраля, в столичном районе Ласнамяэ будет весело и интересно! Немного мистики программе Дня моды добавит ведьма Мэрилин Керро. Всё это состоится в Lasnamäe Centrum!

Автографы и фотографирование с Мэрилин Керро

Шоу моды, на сцене появятся красотки вместе с Эве Киви

Акробаты клуба Piruett порадуют публику 

Бесплатное фотозеркало для всех

Ведущий программы - Женя Фокин

РАСПИСАНИЕ:

12:00 - 17:00 - Работает детская мастерская 

12:00 - Открытие Дня моды, викторина с крутыми подарками 

13:00 - Детский показ моды, бесплатное фотографирование

14:00 - Фантастическая Мэрилин Керро

15:00 - Выступление гимнастов из клуба PIRUETT

15:30 - Тренды макияжа от Avon и призы

16:00 - Показ мод с участием Эве Киви

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