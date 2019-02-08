Фантастическая Мэрилин Керро встретится с жителями Ласнамяэ в эту субботу!
Стилист Женя Фокин приглашает! Уже в эту субботу, 9 февраля, в столичном районе Ласнамяэ будет весело и интересно! Немного мистики программе Дня моды добавит ведьма Мэрилин Керро. Всё это состоится в Lasnamäe Centrum!
Автографы и фотографирование с Мэрилин Керро
Шоу моды, на сцене появятся красотки вместе с Эве Киви
Акробаты клуба Piruett порадуют публику
Бесплатное фотозеркало для всех
Ведущий программы - Женя Фокин
РАСПИСАНИЕ:
12:00 - 17:00 - Работает детская мастерская
12:00 - Открытие Дня моды, викторина с крутыми подарками
13:00 - Детский показ моды, бесплатное фотографирование
14:00 - Фантастическая Мэрилин Керро
15:00 - Выступление гимнастов из клуба PIRUETT
15:30 - Тренды макияжа от Avon и призы
16:00 - Показ мод с участием Эве Киви