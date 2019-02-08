Фантастическая Мэрилин Керро встретится с жителями Ласнамяэ в эту субботу!

Стилист Женя Фокин приглашает! Уже в эту субботу, 9 февраля, в столичном районе Ласнамяэ будет весело и интересно! Немного мистики программе Дня моды добавит ведьма Мэрилин Керро. Всё это состоится в Lasnamäe Centrum!