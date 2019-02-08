Да, ей 65 лет! Американская модель вышла на подиум с дочерью и все ахнули
Профессия модели вполне может стать семейным делом. Главные звезды подиумов вроде сестер Хадид и Кайи Гербер — тому подтверждение. Ну а вчера на показе Elie Tahari, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке, зрители могли умилиться еще одному семейному подряду.
В этот вечер на подиуме вместе появились 65-летняя Кристи Бринкли и ее 20-летняя дочьСейлор Бринкли-Кук.
В какой-то момент шоу мать и дочь шли друг другу навстречу, при этом Кристи, кажется, так увлеклась процессом дефиле, что даже не сразу заметила приближение Сейлор. Впрочем, та быстро напомнила о себе, протянув руку и словно говоря: "Дай пять!".
Такая импровизация явно оживила все шоу и определенно порадовала саму Бринкли — она не смогла сдержать широкую улыбку.