Дерзко! 22-летняя супер-модель стала лицом новой рекламной кампании Kith x Versace

Союз американского ретейлера уличной одежды Kith, итальянского дома Versace и Беллы Хадид становится только крепче. В этом сезоне они снова решили заявить о себе. В прошлом году модель была звездой показа Kith x Versace, а теперь стала лицом рекламной кампании.