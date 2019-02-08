Пт, 8.02.2019
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  • Дерзко! 22-летняя супер-модель стала лицом новой рекламной кампании Kith x Versace

Дерзко! 22-летняя супер-модель стала лицом новой рекламной кампании Kith x Versace

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ФОТО: Vida Press

Союз американского ретейлера уличной одежды Kith, итальянского дома Versace и Беллы Хадид становится только крепче. В этом сезоне они снова решили заявить о себе. В прошлом году модель была звездой показа Kith x Versace, а теперь стала лицом рекламной кампании.

В честь коллаборации с брендом Ронни Файга Донателла Версаче даже согласилась изменить легендарный логотип Versace. Коллекция, которую представила Белла на рекламных снимках, изготовлена в Италии, а разработана творческой командой Kith.

ФОТО: Vida Press

Как видно на свежих кадрах, появившихся в сети, основными мотивами этой коллаборации стали логомания, барокко, спортивный шик, байкерский стиль.

ФОТО: Vida Press

Два бренда поработали и над обувью, предложив всем модницам переосмысленный дизайн кроссовок Versace Amico.  

ФОТО: Vida Press

ФОТО: Vida Press

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