Звезда «Папиных дочек» решилась показать двухмесячного сына

На свет второй наследник знаменитой пары появился в декабре. Первому сынишке Мельниковой и Смольянинова Артуру три года, пишут Dni.ru.

После вторых родов 26-летняя звезда сериала "Папины дочки" позволила себе немного побездельничать и посвятить себя семье. Мельникова активно пишет посты о материнстве и делится с фолловерами полезными советами.

ФОТО: Соцсети

На сей раз артистка порадовала поклонников первым фото своего младшего сына. Дарья Мельникова заказала себе косметику и, когда получила посылку, то решила сделать снимок. На нем она стоит с крохотным малышом на руках.

Губы девушка накрасила новой помадой. При этом Мельникова отметила, что с косметикой стала выглядеть лучше. "Жаль только, что помада автоматически не убирает синяки под глазами", – добавила она.

Поклонники заметили, что Дарья действительно в последнее время выглядит уставшей. Но это и понятно: молодым мамочкам редко удается полноценно выспаться.