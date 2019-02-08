Звезда «Папиных дочек» решилась показать двухмесячного сына

Популярная молодая артистка, жена актера Артура Смольянинова поделилась с поклонниками снимком малыша в Instagram. Имя мальчика Дарья Мельникова пока что держит в тайне.
На свет второй наследник знаменитой пары появился в декабре. Первому сынишке Мельниковой и Смольянинова Артуру три года, пишут Dni.ru.
После вторых родов 26-летняя звезда сериала "Папины дочки" позволила себе немного побездельничать и посвятить себя семье. Мельникова активно пишет посты о материнстве и делится с фолловерами полезными советами.
На сей раз артистка порадовала поклонников первым фото своего младшего сына. Дарья Мельникова заказала себе косметику и, когда получила посылку, то решила сделать снимок. На нем она стоит с крохотным малышом на руках.
Губы девушка накрасила новой помадой. При этом Мельникова отметила, что с косметикой стала выглядеть лучше. "Жаль только, что помада автоматически не убирает синяки под глазами", – добавила она.
Поклонники заметили, что Дарья действительно в последнее время выглядит уставшей. Но это и понятно: молодым мамочкам редко удается полноценно выспаться.
Напомним, что Дарья Мельникова сыграла свадьбу с Артуром Смольяниновым в 2013 году. Свою вторую беременность звезда "Папиных дочек" долго скрывала, но потом показала в соцсети округлившийся живот и незадолго до родов улетела в Израиль.