Пт, 8.02.2019
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Звезда «Папиных дочек» решилась показать двухмесячного сына

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ФОТО: Соцсети

Популярная молодая артистка, жена актера Артура Смольянинова поделилась с поклонниками снимком малыша в Instagram. Имя мальчика Дарья Мельникова пока что держит в тайне. 

На свет второй наследник знаменитой пары появился в декабре. Первому сынишке Мельниковой и Смольянинова Артуру три года, пишут Dni.ru.

После вторых родов 26-летняя звезда сериала "Папины дочки" позволила себе немного побездельничать и посвятить себя семье. Мельникова активно пишет посты о материнстве и делится с фолловерами полезными советами.

ФОТО: Соцсети

На сей раз артистка порадовала поклонников первым фото своего младшего сына. Дарья Мельникова заказала себе косметику и, когда получила посылку, то решила сделать снимок. На нем она стоит с крохотным малышом на руках.

Губы девушка накрасила новой помадой. При этом Мельникова отметила, что с косметикой стала выглядеть лучше. "Жаль только, что помада автоматически не убирает синяки под глазами", – добавила она.

Поклонники заметили, что Дарья действительно в последнее время выглядит уставшей. Но это и понятно: молодым мамочкам редко удается полноценно выспаться.

Напомним, что Дарья Мельникова сыграла свадьбу с Артуром Смольяниновым в 2013 году. Свою вторую беременность звезда "Папиных дочек" долго скрывала, но потом показала в соцсети округлившийся живот и незадолго до родов улетела в Израиль.

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