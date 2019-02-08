В Прибалтике создали Tinder для знакомства с собаками. Место свидания — приют!

Например, проблема бездомных животных. По всему миру множество животных вынуждено жить на улицах, питаясь отбросами, страдая от заболеваний и человеческой жестокости.

Собственно, мы могли бы давно разобраться с этой неприятной ситуацией, если бы ею было озабочено чуть больше людей, чем единицы. Государственные программы мало где приносят реальную пользу, а проекты активистов чаще всего не обладают необходимыми масштабами.

К счастью, в мире понемногу набирает обороты тенденция брать себе питомцев из приюта или вовсе с улицы. Чтобы стимулровать людей сделать именно такой выбор, литовские разработчики выпустили приложение GetPet — некий аналог Tinder.

ФОТО: Mindaugas Kulbis / AP

У собак есть собственные профили, заполненные от первого лица. Пользователи могут просматривать сотни таких профилей, чтобы найти песика, которого они точно хотят забрать.

Кроме того, в течение некоторого времени ты можешь пообщаться с собакой, чтобы убедиться в правильности собственного выбора. Если ты забираешь пса, то в течение двух недель тебе будут помогать с уходом за ним наставники из GetPet.

У нас сейчас 140 собак. Бывало, мы отдавали одну или две из них каждый день, но теперь получаем намного больше звонков, и люди приходят чаще,

— поделилась успехами основательница одного из приютов Илона Реклаитите.

Пока приложение работает только в Литве и расширять географию команда не планирует. Сейчас на повестке дня — добавить в приложение кошек и других животных.