В Прибалтике создали Tinder для знакомства с собаками. Место свидания — приют!
Помимо климатических изменений и ядерных угроз, перед человечеством стоят не менее актуальные проблемы, которым общество уделяет гораздо меньше внимания.
Например, проблема бездомных животных. По всему миру множество животных вынуждено жить на улицах, питаясь отбросами, страдая от заболеваний и человеческой жестокости.
Собственно, мы могли бы давно разобраться с этой неприятной ситуацией, если бы ею было озабочено чуть больше людей, чем единицы. Государственные программы мало где приносят реальную пользу, а проекты активистов чаще всего не обладают необходимыми масштабами.
К счастью, в мире понемногу набирает обороты тенденция брать себе питомцев из приюта или вовсе с улицы. Чтобы стимулровать людей сделать именно такой выбор, литовские разработчики выпустили приложение GetPet — некий аналог Tinder.
У собак есть собственные профили, заполненные от первого лица. Пользователи могут просматривать сотни таких профилей, чтобы найти песика, которого они точно хотят забрать.
Кроме того, в течение некоторого времени ты можешь пообщаться с собакой, чтобы убедиться в правильности собственного выбора. Если ты забираешь пса, то в течение двух недель тебе будут помогать с уходом за ним наставники из GetPet.
У нас сейчас 140 собак. Бывало, мы отдавали одну или две из них каждый день, но теперь получаем намного больше звонков, и люди приходят чаще,
— поделилась успехами основательница одного из приютов Илона Реклаитите.
Пока приложение работает только в Литве и расширять географию команда не планирует. Сейчас на повестке дня — добавить в приложение кошек и других животных.
Подобные проекты стихийно появляются по всему миру, и, что радует, перечислить их уже не представляется возможным. Однако даже их суммарных усилий недостаточно. Среди государственных программ существует несколько вариантов различной степени успешности.