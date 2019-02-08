«Папа, мое сердце разбито»: Меган Маркл написала письмо своему отцу

Отношения Меган Маркл и ее отца Томаса сложно назвать хорошими. После свадьбы с принцем Гарри, мужчина буквально стал главным героем всех изданий и телешоу: Томас публично рассказывал об отношениях молодоженов, о Меган, критиковал королевскую семью, пресследовал звездную дочь и даже негативно высказывался в адрес Елизаветы II. В то же время, мужчина заявлял, что не понимает, почему Меган не хочет с ним общаться. Однако, как выяснилось, в свое время герцогиня Сассекская пыталась наладить отношения с отцом.