«Папа, мое сердце разбито»: Меган Маркл написала письмо своему отцу

Неожиданное послание герцогини Сассекской своему отцу за считанные часы облетело все СМИ, пишет Viva.
Отношения Меган Маркл и ее отца Томаса сложно назвать хорошими. После свадьбы с принцем Гарри, мужчина буквально стал главным героем всех изданий и телешоу: Томас публично рассказывал об отношениях молодоженов, о Меган, критиковал королевскую семью, пресследовал звездную дочь и даже негативно высказывался в адрес Елизаветы II. В то же время, мужчина заявлял, что не понимает, почему Меган не хочет с ним общаться. Однако, как выяснилось, в свое время герцогиня Сассекская пыталась наладить отношения с отцом.
По сообщениям издания People, Меган отправила Томасу письмо, чтобы наладить отношения. Строчки из послания процитировали журналистам близкие друзья Маркл:
Папа, мое сердце разбито. Я люблю тебя. У меня один отец. Пожалуйста, перестань мучить меня своими высказываниями в СМИ, чтобы мы смогли наладить отношения.
Томас ответил на письмо дочери с единственным условием: провести совместную фотосессию. По всей видимости, снимки из семейной съемки мужчина хотел потом продать СМИ. Однако Кенсингтонский дворец запретил Маркл выполнять просьбу Томаса.
Более того, известно, что последние несколько лет мужчина ни разу не пытался связаться с Меган. И даже проигнорировал приглашение на королевскую свадьбу: когда автомобиль приехал за Томасом, он просто в него не сел.