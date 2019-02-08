Лазарева ответила на слухи о неадекватности и изменах Шаца

Вот уже несколько лет Татьяна Лазарева и Михаил Шац живут раздельно. Он – в России, она с дочкой Тоней – в Испании. А недавно поползли слухи, будто не по своей воле телеведущая покинула страну. Якобы Михаил отослал благоверную подальше от Москвы, чтобы не мешала проводить вечера в компании 20-летних девиц, пишут Dni.ru.

"Не дает Тане работать. Ограничил в финансах, высылает ей всего 1500 евро в месяц. Отрезал ее от подруг, говорит, что она психически больна, навязал ей чувство вины. Вот кто настоящая причина ее бед – сексоголик и психопат Михаил Шац, отправивший жену в испанскую ссылку", – сообщал Telegram-канал "Небожена" со ссылкой на друзей пары.

Татьяна Лазарева прокомментировала эти слухи. Во всяком случае, так решили поклонники, обнаружив философский пост на официальной странице ведущей в социальной сети Instagram.

"Ну хорошо. Допустим, вот моя жизнь. Ну вдруг я в какой-то момент действительно сошла с ума и сказала: "Вот вам моя жизнь, я согласна на все ваши условия. Давайте! Очень уж денег хочется. И славы. И вечной молодости". Мне вот интересно, дальше что? Что вы можете с ней сделать, с моей жизнью-то? Вы что, можете ее прожить за меня? Совершить какие-то поступки, мне несвойственные? Как-то ее кардинально изменить?" – спросила Татьяна Лазарева.