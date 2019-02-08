Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

Мы относимся друг к другу с уважением. Прежде я не оказывалась в такой ситуации, но думаю, что мы проделали действительно хорошую работу, — делилась Хайден. — Кайя много путешествует, мы устроили ей очень долгие каникулы. Мне даже пришло письмо из ее детского сада — мол, ваш ребенок слишком много пропустил. Да ладно, ей же всего четыре года! И она уже говорит на нескольких языках.