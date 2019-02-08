Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

На протяжении семи лет Владимир Кличко состоял в отношениях с голливудской актрисой Хайден Панеттьери. В 2014-ом у пары родилась дочь Кайя-Евдокия, однако молодые родители не спешили идти под венец.
Полгода назад спортсмен и актриса расстались. Хайден недолго была одна: сейчас у нее роман с начинающим актером Брайаном Хикерсоном, который не очень нравится близким Панеттьери, которые уверены, что он живет за счет своей избранницы.
Помимо всего прочего, из-за Хикерсона актриса стала все чаще употреблять алкоголь, а однажды и вовсе попала под наблюдение полиции, — когда Брайан устроил драку с родственником. Но больше всего родных Хайден удручает тот факт, что она не имеет возможности находиться рядом с дочерью. Сейчас Кайя-Евдокия живет с отцом в Киеве. Кличко решил, что девочке лучше всего находится с ним, нежели с матерью, которая не может разобраться с личной жизнью.
«Хайден давно не видела дочь, — рассказали близкие из окружения Панеттьери. — Она считает, что Кайе сейчас не стоит жить с ней – это не очень хорошо для ребенка. Все это очень печально».
В воспитании дочери Владимиру Кличко помогает его мама. Несмотря ни на что, боксеру и актрисе удалось сохранить теплые отношения.
Мы относимся друг к другу с уважением. Прежде я не оказывалась в такой ситуации, но думаю, что мы проделали действительно хорошую работу, — делилась Хайден. — Кайя много путешествует, мы устроили ей очень долгие каникулы. Мне даже пришло письмо из ее детского сада — мол, ваш ребенок слишком много пропустил. Да ладно, ей же всего четыре года! И она уже говорит на нескольких языках.