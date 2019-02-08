Стала известна причина смерти Сергея Юрского

Актер и народный артист РСФСР Сергей Юрский умер от остановки сердца, сообщает телеграм-канал Mash. Он скончался поздно ночью у себя в квартире на юго-западе Москвы.

Когда на вызов прибыли врачи, они констатировали смерть артиста.

Дочь актёра Дарья Юрская рассказала ТАСС, что артист долгое время болел. Она также подтвердила, что у отца остановилось сердце. Сейчас семья ждёт официального заключения о причине смерти.