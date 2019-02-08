«Самая желанная женщина XX века» гуляет по Лондону: смотри фото

Отметим, что не так давно ученые назвали Келли Брук женщиной с самой идеальной фигурой и присвоили ей звание самой желанной женщины ХХ века. Исследователи потратили на изучение вопроса целых два года, после чего нашли человека, который соответствует их математическим критериям. В итоге выбор ученых пал на Келли Брук.