Пт, 8.02.2019
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  • Мамочки! Пышнотелая Ники Минаж показала подписчикам обнаженную грудь

Мамочки! Пышнотелая Ники Минаж показала подписчикам обнаженную грудь
ФОТО!

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Nicki Minaj

ФОТО: John Palmer/MPI/Capital Pictures / JP/MPI/Capital Pictures

Эпатажная американская исполнительница Ники Минаж не привыкла смущаться. И каждая новая выходка знаменитости тому доказательство.

На своей официальной страничке в Instagram Ники Минаж опубликовала несколько свежих фото. Судя по всему, снимки были сделаны в гримерке во время примерки наряда. Только вот самого наряда на ней не оказалось...

ФОТО: Vida Press

Оголенную грудь исполнительница едва прикрыла рукой.

Парни всегда делают лучшие фото, а потом тебе говорят «не снимай эту чертовщину, пока не вернемся домой». Или я вру?

 - написала под фото Ники.

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