Мамочки! Пышнотелая Ники Минаж показала подписчикам обнаженную грудь
Эпатажная американская исполнительница Ники Минаж не привыкла смущаться. И каждая новая выходка знаменитости тому доказательство.
На своей официальной страничке в Instagram Ники Минаж опубликовала несколько свежих фото. Судя по всему, снимки были сделаны в гримерке во время примерки наряда. Только вот самого наряда на ней не оказалось...
Оголенную грудь исполнительница едва прикрыла рукой.
Парни всегда делают лучшие фото, а потом тебе говорят «не снимай эту чертовщину, пока не вернемся домой». Или я вру?
- написала под фото Ники.