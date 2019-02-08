Пт, 8.02.2019
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  • Такого еще не было! В Таллинне свободных мужчин ждут до 12 свиданий с девушками (ВИДЕО)

Такого еще не было! В Таллинне свободных мужчин ждут до 12 свиданий с девушками (ВИДЕО)

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Сегодня в гостях у Светы и Эдгара очаровательные организаторы мероприятия знакомств в Таллинне - My Love Story - Анастасия Кулькова и Елизавета Рунина. 

У мужчин и женщин есть прекрасная возможность найти для своего одинокого сердца любовь. Женские места уже все забронированы, но мужчин с нетерпением ждут. Мероприятие пройдет 14 февраля. Обычно всегда собирается до 10 мужчин и 10 девушек. Все они по очереди друг с другом общаются, беседа длится не более 12 минут. 

Как найти свою любовь - узнайте прямо сейчас, просмотрев наш новый выпуск шоу. Не упустите свой шанс стать участником уникального мероприятия знакомств, где вас ждет ужин и сюрпризы! 

Покупка билетов и подробности - на сайте TicketBest.

Если и вы обладаете талантами и желаете стать гостем нашей программы, смело пишите письмо на адрес: info@limon.ee или оставляйте личные сообщения в Facebook. 

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