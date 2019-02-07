Названо место, где 8 марта эстонские красотки смогут возбудиться до предела!

В эту особенную ночь каждый гость станет участником сразу двух важных событий...

«Танцевальный Рай» отмечает свой 10-й день рождения и самый нежный праздник в году – Международный Женский день!

По случаю торжества в программе вечера сразу два подарка для гостей: певец, автор песен, победитель международных и всероссийских конкурсов, участник теле-проектов: «Хочу к Меладзе», «Голос Украины», «Х-фактор» - Александр Рипчанский (Санкт-Петербург) подарит гостям прекрасное настроение, исполнив лучшие современные хиты в живом исполнении! Смотрите его видеоприветствие:

А также ведущие актеры первого «театра танца на пилоне» в России – победители и призеры российских, европейских и мировых чемпионатов по пол-денсу - Юлия Иринина и Эрика Яковлева (Санкт-Петербург) выступят с эксклюзивным шоу, подготовленным специально для «Танцевального Рая». Вас ждет яркое представление, сразу на двух пилонах, сочетающее в себе музыку и динамичную современную хореографию, акробатический танец на пилоне, грацию, женственность и сексуальность. Зрелищный, изящный, насыщенный сложными трюками, танец захватывает с первых минут и поражает воображение, вызывая восторг и восхищение!

ФОТО: Промо

Всю ночь нон-стоп уникальная шоу-программа с участием горячих страстных викингов, которые заставят пылать даже самое «холодное» женское сердце.

Праздничный торт и брызги шампанского объединят гостей в общей атмосфере празднования Дня Рождения любимой вечеринки – это время и место радости, безумства и шалости, свободы от условностей!

99 процентов лучших российских хитов всю ночь играют резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, декорации!

В эту ночь эдемский сад наполнится энергией и закружатся вихри страстей.

Еще больше свободы и фантазии, больше зрелищности и увлекательности!

Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города – будь на месте!

Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877

Двери рая открываются в 23:00.

Входной билет 19€, девушкам до полуночи 10 €, VIP-билет 39 €.

Продажа билетов во всех кассах Piletilevi!

NB! Билеты по особо выгодной цене в предварительной продаже в пунктах Piletilevi и в интернете: (до 24.02 - 15€ и VIP 29€ , 25.02-6.03 - 17€ и VIP 34€).

ФОТО: Промо

NB! На дверях strong style & face control: вечерняя одежда и туфли. Больше информации на www.trai.ee.