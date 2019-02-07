Спектакль «Теща вернулась!» заставит жителей Эстонии встрепенуться

20 марта приглашаем вас в Центр русской культуры на легкую, увлекательную и интригующую комедию «Теша вернулась!»
Жанр: комедия
Продолжительность: 2 часа с одним антрактом
Автор: В.А.Мухарьямов
Режиссер: А.В.Жижневский
В ролях: Гусятников – Валерий Николаев
Сосед – Виктор Супрун
Серафима Поливанова/Зинаида Павлова/Алиса Бубукина - Любовь Зайцева
Сюжет:
Проснувшись после бурного празднования своего юбилея, театральный режиссер обнаруживает в квартире бывшую супругу, которая без предупреждения приехала принять ванну. Режиссер пытается восстановить с ней отношения, однако все осложняется случайно всплывающими подробностями событий прошлой ночи и его недавней командировки… А так как режиссер готовится к постановке новой пьесы, жемчужиной которой должна стать исполнительница главной роли, на пороге квартиры внезапно начинают появляться многочисленные кандидатки на главную роль… С каждой минутой этот день все больше становится похожим на ту самую пьесу, над которой режиссер начал работать.
В спектакле разыгрываются события всего лишь одного дня, но дня, очень насыщенного невообразимыми событиями и комическими ситуациями… В главных ролях Валерий Николаев, Виктор Супрун, Любовь Зайцева.
Спектакль даст возможность зрителю отключиться от повседневной суеты и погрузиться в атмосферу хорошего, качественного юмора. «Теща вернулась!» понравится аудитории как мужской, так и женской.
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