Спектакль «Теща вернулась!» заставит жителей Эстонии встрепенуться

Проснувшись после бурного празднования своего юбилея, театральный режиссер обнаруживает в квартире бывшую супругу, которая без предупреждения приехала принять ванну. Режиссер пытается восстановить с ней отношения, однако все осложняется случайно всплывающими подробностями событий прошлой ночи и его недавней командировки… А так как режиссер готовится к постановке новой пьесы, жемчужиной которой должна стать исполнительница главной роли, на пороге квартиры внезапно начинают появляться многочисленные кандидатки на главную роль… С каждой минутой этот день все больше становится похожим на ту самую пьесу, над которой режиссер начал работать.