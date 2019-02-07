Владимир Познер о смерти

Поэтому я хотела спросить, с тем, что вы биолог или еще журналист известный, много знающий. А правда, такие мысли не приходят в голову, а что будет? Вдруг завтра все закончится, и не буду ли я завтра что-то чувствовать? Пишет Pozneronline.ru.

Владимир Познер: Думаю ли я о смерти? Да, думаю. Конечно. Я всегда думаю немного о смерти. Вообще я думал, что умру в 33 года. Я был в этом уверен. Но ошибся.

Я, в частности, думаю о том, как бы я хотел умереть. И я хотел бы умереть на теннисном корте. Я очень люблю теннис и играю три раза в неделю. Или с женщиной. Правда, ей будет не очень весело, но в конце концов я умер и умер, и ладно. Я знаю, что уже ничего не буду чувствовать. Я в этом абсолютно убежден.

Но тем не менее я хотел бы точно знать, что не будет никаких поминок. Я их ненавижу. И чтобы меня нигде не похоронили. Чтобы мой пепел просто разбросали. Желательно над Парижем. Мне бы очень хотелось.

Конечно, ничего чувствовать я не буду. Я видел много мертвецов. Я же говорил вам, я – биолог. А биологам надо было сдавать анатомию. Анатомия – это трупы. Трупы, которые в формальдегиде. Воняет страшно. И малоприятная вещь, конечно. Но я видел. Это уже не мы с вами, это совсем другое.

Смерть – это естественная штука, такая же, как рождение. Мы, наверное, единственные существа, которые думают о смерти. Насколько я могу понять, ни слоны, ни львы, ни шакалы о смерти не думают. Обезьяны тоже. Мы не можем примириться с этим. Нам кажется, что это неправильно. Что ж такое вообще: родился для того, чтобы умереть? Так получается.

И для меня отсюда религия пошла. Надо каким-то образом найти ответы. И ответ – вот он. Очень хороший ответ, кстати говоря.

Я лично могу сказать, что я бы хотел умереть смешно. Но я понимаю это, и я готов к этому. Единственное еще, я бы хотел, чтобы это было побыстрее, и, если можно, с удовольствием. «Он умер с удовольствием».