Известная актриса вывела в свет сына в женском платье

10-летний сын голливудской звезды Наоми Уоттс был одет в рубашку с пышными рукавами и цветочным принтом, клетчатый сарафан и розовые кроссовки. Длинные, ниже плеч волосы он собрал в хвост. Розовую куртку Кая несла в руках сама Наоми. В таком виде папарацци запечатлели семейство на прогулке 6 февраля.

ФОТО: Mike Reed / ZUMAPRESS.com

Наряд звездной мамы тоже не остался без внимания. Уоттс предпочла джемпер с говорящей надписью "Мир и любовь" – судя по всему, таким образом она поддерживала позицию сына.

ФОТО: Mike Reed / ZUMAPRESS.com

Похоже, Наоми полностью разделяет мнение своих голливудских коллег о том, что детям нужно давать свободу во всем.

ФОТО: Mike Reed / ZUMAPRESS.com

Наоми Уоттс – британская киноактриса и продюсер. Широкую известность ей принесла роль Рэйчел Келлер в фильме ужасов "Звонок" в 2002 году. Год спустя она была номинирована на "Оскар" и Премию Гильдии киноактеров США в категории "Лучшая женская роль" за роль Кристины Пек в фильме "21 грамм".