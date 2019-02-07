Известная актриса вывела в свет сына в женском платье
Известная голливудская актриса Наоми Уоттс встретила сына после занятий в школе и прогулялась с ним по улицам Нью-Йорка. Сделанные папарацци снимки, возможно, и не заинтересовали бы поклонников – если бы Сэмюэль Кай не был бы одет в сарафан и цветастую блузку.
10-летний сын голливудской звезды Наоми Уоттс был одет в рубашку с пышными рукавами и цветочным принтом, клетчатый сарафан и розовые кроссовки. Длинные, ниже плеч волосы он собрал в хвост. Розовую куртку Кая несла в руках сама Наоми. В таком виде папарацци запечатлели семейство на прогулке 6 февраля.
Наряд звездной мамы тоже не остался без внимания. Уоттс предпочла джемпер с говорящей надписью "Мир и любовь" – судя по всему, таким образом она поддерживала позицию сына.
Похоже, Наоми полностью разделяет мнение своих голливудских коллег о том, что детям нужно давать свободу во всем.
Наоми Уоттс – британская киноактриса и продюсер. Широкую известность ей принесла роль Рэйчел Келлер в фильме ужасов "Звонок" в 2002 году. Год спустя она была номинирована на "Оскар" и Премию Гильдии киноактеров США в категории "Лучшая женская роль" за роль Кристины Пек в фильме "21 грамм".
Уоттс – не единственная из голливудских звезд, которые разрешают своим детям самовыражаться. Разрешают своим детям наряжаться в "удобную" для них одежду такие знаменитости, как Меган Фокс, Шарлиз Терон и Джейми Кинг. Что же касается Наоми Уоттс, то британское издание Daily Mail, опубликовавшее фотографии актрисы с сыном, называет артистку "Матерью стиля".