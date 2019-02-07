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Известная актриса вывела в свет сына в женском платье
ФОТО!

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Naomi Watts at the premiere of "Luce" during the 2019 Sundance Film Festival held at the Library Center Theatre on January 27, 2019 in Park City, UT. Â© JPA / AFF-USA.COM

ФОТО: JPA / AFF-USA.com / AFF/PA Images

Известная голливудская актриса Наоми Уоттс встретила сына после занятий в школе и прогулялась с ним по улицам Нью-Йорка. Сделанные папарацци снимки, возможно, и не заинтересовали бы поклонников – если бы Сэмюэль Кай не был бы одет в сарафан и цветастую блузку.

10-летний сын голливудской звезды Наоми Уоттс был одет в рубашку с пышными рукавами и цветочным принтом, клетчатый сарафан и розовые кроссовки. Длинные, ниже плеч волосы он собрал в хвост. Розовую куртку Кая несла в руках сама Наоми. В таком виде папарацци запечатлели семейство на прогулке 6 февраля.

ФОТО: Mike Reed / ZUMAPRESS.com

Наряд звездной мамы тоже не остался без внимания.  Уоттс предпочла джемпер с говорящей надписью "Мир и любовь" – судя по всему, таким образом она поддерживала позицию сына.

ФОТО: Mike Reed / ZUMAPRESS.com

Похоже, Наоми полностью разделяет мнение своих голливудских коллег о том, что детям нужно давать свободу во всем.

ФОТО: Mike Reed / ZUMAPRESS.com

Наоми Уоттс – британская киноактриса и продюсер. Широкую известность ей принесла роль Рэйчел Келлер в фильме ужасов "Звонок" в 2002 году. Год спустя она была номинирована на "Оскар" и Премию Гильдии киноактеров США в категории "Лучшая женская роль" за роль Кристины Пек в фильме "21 грамм".

Уоттс – не единственная из голливудских звезд, которые разрешают своим детям самовыражаться. Разрешают своим детям наряжаться в "удобную" для них одежду такие знаменитости, как Меган Фокс, Шарлиз Терон и Джейми Кинг. Что же касается Наоми Уоттс, то британское издание Daily Mail, опубликовавшее фотографии актрисы с сыном, называет артистку "Матерью стиля".

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