Такого еще не было: откровенный наряд сенатора возмутил бразильцев

Сторонники нового сенатора попытались напомнить критикам, что новый член бразильского конгресса принесла немало пользы народу на посту мэра муниципалитета Бомбиньяс. Однако интернет-тролли могли говорить только о «бомбиньяс» нового сенатора, пишет Lady.mail.ru.

Новый бразильский сенатор Ана Паула да Силва шокировала пользователей социальных сетей и собравшихся на церемонии принесения присяги в здании правительства страны. 44-летняя женщина появилась на мероприятии, после которого она официально вступила в должность, в брючном костюме насыщенно-красного цвета, что само по себе выделило ее из «темно-синей массы» мужчин.

Однако наибольший резонанс вызвала верхняя часть наряда.

Под пиджаком, который да Силва в какой-то момент сняла, оказался топик на тонких бретелях, практически обнаживший ее грудь и спину. Мнения наблюдателей разделились — одни радовались, что в правительстве появится столь смелая и привлекательная женщина, другие же сочли образ чересчур фривольным.

Бразильские СМИ, транслировавшие церемонию, уже выбрали сторону — корреспонденты местных телеканалов отругали Ану Паулу да Силва за слишком вызывающий вид, но, судя по фотографиям, сделанным в зале для заседаний, довольно молодой политический деятель сама прекрасно знала какой эффект производит на окружающих. Свое мнение сенатор высказала позже, когда заявила, что предмет ее гардероба служит исключительно феминистической цели — напомнить представителям мужского пола о женской свободе выбора.

После резкой реакции со стороны прессы женщина сделала официальное заявление в своем инстаграме. Она опубликовала фотографию в спорном костюме и прямо поверх нее написала список своих достижений на общественной службе.