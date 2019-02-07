Итоги фотоконкурса: вот они - три самые красивые влюбленные пары Эстонии. Аж глаз радуется!

Редакция Limon.ee благодарит всех за участие! Вот они - победители, набравшие больше всего голосов:

1 место - фото номер 50 - 583 голоса (на момент 13.02.19, 15:00);

Марина и Игорь ФОТО: Личный архив пары

2 место - фото номер 43 - 407 голосов (на момент 13.02.19, 15:00);

Пара Кирилл и Любовь. 2 место. ФОТО: Личный архив пары

3 место - фото номер 49 - 386 голосов (на момент 13.02.19, 15:00)

Анастасия и Дмитрий. ФОТО: Личный архив пары

Поздравляем победителей! Сегодня свяжемся со всеми счастливчиками!

Смотрите, какие призы достанутся каждой паре:

В преддверии Дня всех влюбленных, 13 февраля, Limon разыгрывает 3 шикарных комплекта, каждый из которых включает 2 билета в любой кинотеатр Эстонии на любой сеанс новой российской комедии «Семь ужинов», а также букет цветов от магазина Bloom Room Lillestuudio (Палдиское шоссе, 5, Таллинн), который будет работать 14 февраля с 9 утра и до тех пор, пока будут клиенты.

Смотрите галерею целиком! Вот они, все участники конкурса. Самые красивые, влюбленные и смелые! С праздником вас!