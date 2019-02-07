Итоги фотоконкурса: вот они - три самые красивые влюбленные пары Эстонии. Аж глаз радуется!
14 февраля - День всех влюбленных - обязательно наступит, это случится уже завтра, а сегодня портал Limon.ee уже подводит итоги романтического фотоконкурса, победить в котором мечтали 70 пар со всей Эстонии. Три приза - три победителя!
Редакция Limon.ee благодарит всех за участие! Вот они - победители, набравшие больше всего голосов:
1 место - фото номер 50 - 583 голоса (на момент 13.02.19, 15:00);
2 место - фото номер 43 - 407 голосов (на момент 13.02.19, 15:00);
3 место - фото номер 49 - 386 голосов (на момент 13.02.19, 15:00)
Поздравляем победителей! Сегодня свяжемся со всеми счастливчиками!
Смотрите, какие призы достанутся каждой паре:
В преддверии Дня всех влюбленных, 13 февраля, Limon разыгрывает 3 шикарных комплекта, каждый из которых включает 2 билета в любой кинотеатр Эстонии на любой сеанс новой российской комедии «Семь ужинов», а также букет цветов от магазина Bloom Room Lillestuudio (Палдиское шоссе, 5, Таллинн), который будет работать 14 февраля с 9 утра и до тех пор, пока будут клиенты.
Смотрите галерею целиком! Вот они, все участники конкурса. Самые красивые, влюбленные и смелые! С праздником вас!
Голосование длилось с 11 февраля до 13 февраля 14:59, и уже во второй половине дня 13 февраля объявлены 3 победителя, набравшие больше всего голосов на сайте www.limon.ee. Поскольку голосование автоматически не завершается, то голоса после 15:00 могут меняться, но это уже не имеет никакого значения.