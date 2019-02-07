Масляков напугал поклонников болезненным видом

Накануне в московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера триллера «Пилигрим» с Еленой Север, Алексеем Серебряковым и Игорем Петренко в главных ролях. Поддержать коллег и оценить новую киноленту собрались многие медийные личности. Среди них: Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Алла Пугачева и Максим Галкин, Анна Пескова и многие-многие другие.

Не пропустил такое событие и президент Международного союза КВН Александр Масляков.

Правда, на фотографиях с премьеры бессменный ведущий Клуба веселых и находчивых выглядел подозрительно болезненно. Фанаты Маслякова посчитали, что дело вовсе не в том, что мэтру уже 77 лет. Они уверены, что причина — в каком-то серьезном недуге знаменитости.

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