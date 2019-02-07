Сексуальная и вульгарная главред журнала Kroonika осталась без работы

Светская Львица Криста Ленсин (49), девять лет возглавлявшая журнал Kroonika, неожиданно для всех покидает свой пост. Вместо нее придет Ингрид Вейденберг, руководившая редакцией журнала с 1997 по 2007 год.
Несмотря на свой возраст, Ленсин всегда показывает свою сексуальность на публике и очень часто под воздействием алкоголя ведет себя вульгарно. На одном из дней рождения журнала главред сексуально облизывала нож, которым разрезала торт для приглашенных гостей.
В официальном сообщении фирмы Ekspress Meedia говорится, что это связано с объединением семи журналов Ajakirjade Kirjastuse и реструктуризацией работы редакции. Вейденберг будет руководить и газетой Eesti Päevaleht.
Фирма благодарит Ленсин за девять лет, которые она успешно возглавляла редакцию популярного журнала. За это время общественность благодаря журналу Kroonika узнала многие тайны звезд и политиков, и мы никогда не забудем тот ночной поцелуй с незнакомцем тогда еще первой леди Эстонии Эвелин Ильвес.