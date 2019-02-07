Чт, 7.02.2019
Фото, которые нельзя показывать родителям... Снимки сумасшедшего кутежа попали в Сеть СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Сексуальная и вульгарная главред журнала Kroonika осталась без работы

Сексуальная и вульгарная главред журнала Kroonika осталась без работы

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Криста Ленсин

ФОТО: Jelena Rudi

Светская Львица Криста Ленсин (49), девять лет возглавлявшая журнал Kroonika, неожиданно для всех покидает свой пост. Вместо нее придет Ингрид Вейденберг, руководившая редакцией журнала с 1997 по 2007 год. 

Несмотря на свой возраст, Ленсин всегда показывает свою сексуальность на публике и очень часто под воздействием алкоголя ведет себя вульгарно. На одном из дней рождения журнала главред сексуально облизывала нож, которым разрезала торт для приглашенных гостей. 

В официальном сообщении фирмы Ekspress Meedia говорится, что это связано с объединением семи журналов Ajakirjade Kirjastuse и реструктуризацией работы редакции. Вейденберг будет руководить и газетой Eesti Päevaleht.

Фирма благодарит Ленсин за девять лет, которые она успешно возглавляла редакцию популярного журнала. За это время общественность благодаря журналу Kroonika узнала многие тайны звезд и политиков, и мы никогда не забудем тот ночной поцелуй с незнакомцем тогда еще первой леди Эстонии Эвелин Ильвес. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ