Сексуальная и вульгарная главред журнала Kroonika осталась без работы

Несмотря на свой возраст, Ленсин всегда показывает свою сексуальность на публике и очень часто под воздействием алкоголя ведет себя вульгарно. На одном из дней рождения журнала главред сексуально облизывала нож, которым разрезала торт для приглашенных гостей.

В официальном сообщении фирмы Ekspress Meedia говорится, что это связано с объединением семи журналов Ajakirjade Kirjastuse и реструктуризацией работы редакции. Вейденберг будет руководить и газетой Eesti Päevaleht.