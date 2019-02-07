Юная дочь Осина восхитила Сеть эротическим фото

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Агния Осина предпочитает лишний раз не упоминать о том, кто является ее отцом. Наоборот, девушка стремится доказать, что она самостоятельная творческая единица, вследствие чего регулярно публикует короткие видео, на которых поет песни, или делится стихами и музыкой собственного сочинения.

Так, несколько часов назад 17-летняя девушка представила новую композицию под названием Lubov2. «У нас все очень просто с @arbuzova_katya. я просто рожаю мелодии, песни, когда читаю ее стихи. куплеты, написанные ею и припев, придуманный мной за пару минут. песня сделана с нуля за 1,5 часа полностью, потому что все самое честное и настоящее пишется ночью и очень быстро (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)» – рассказала Агния.

А недавно дочь Евгения Осинапредставила на суд слушателей песню Lustra. Отметим, что композицию исполнил мужчина, а вот представила ее Агния в приложении Stories, для чего снялась в наряда с такими откровенными разрезами, которые подчеркнули ее аппетитные юные формы. Пользователи Сети уже высказали свое восхищение.