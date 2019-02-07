Ветром сдувает! 43-летняя Джоли посетила лагерь беженцев
Голливудская актриса Анджелина Джоли, которую недавно застукали в компании экс-мужа Брэда Питта, посетила Бангладеш, передает TCH.
43-летняя звезда успевает не только решать вопросы опеки над детьми с бывшим мужем и сниматься в кино, но и выполнять обязанности посла доброй воли ООН.
Так, на днях Джоли с трехдневным визитом прибыла в страны Южной Азии, в рамках которого посетила лагерь беженцев "Кутупалонг", где проживает 720 тысяч мусульман-рохинджа, которые сбежали из Мьянмы из-за военных действий в августе 2017 года.
Как сообщает издание The Guardian, во время своего выступления, актриса призвала Мьянму положить конец насилию, в результате которого сотни тысяч мусульман-рохинджа оказались в соседнем Бангладеш.
Посол доброй воли ООн по делам беженцев подчеркнула, что Мьянма должна обеспечить безопасность для рохинджа, чтобы те могли вернуться в свои дома.