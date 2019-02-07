Чт, 7.02.2019
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Виктория Лопырева о родах: самый счастливый момент в моей жизни

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Виктория Лопырева

ФОТО: Instagram

Согласно данным некоторых СМИ, Виктория Лопырева впервые стала матерью. Модель опубликовала свою фотографию и призналась, что переживает самый счастливый момент.

Сообщают, что Виктория Лопырева родила сына 5 февраля в одной из клиник Америки. Информацию подтвердили родители малыша, пишет сайт "Комсомольская правда". Счастливая модель высказалась по этому радостному поводу, пишет RT.

На своей официальной странице в Instagram гламурная блондинка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в белой футболке с надписью на английском языке: "Это мальчик". В подписи к снимку красавица отметила: "Самый счастливый момент в моей жизни".

Многочисленные фанаты рассыпались в комплиментах, поздравлениях и пожеланиях.

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