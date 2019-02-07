Как перестать лениться: советы астрологов для каждого знака Зодиака

Овен

Овны привыкли трудиться и не мыслят себя без активной деятельности. Они заполняют каждый день «до отказа», веря, что труд обязательно принесет положительные плоды. Несмотря на активность, ежедневное однообразие может стать причиной скуки, и тогда Овны начинают отлынивать от дел. В борьбе с ленью Овнам поможет разнообразие. Каждый день им стоит вносить что-то новое в дела, чтобы не терять бодрости духа и забыть о лени.

Телец

Тельцы могут потерять мотивацию и начать лениться, если отвлекутся от дел и позволят себе расслабиться. Минутка отдыха может затянуться у них надолго, что очень мешает планам. В борьбу с ленью Тельцам лучше всего включаться поэтапно, шаг за шагом преодолевая липкую паутину «ничегонеделанья». Лучшей стратегией, по мнению астрологов, будет выполнение нескольких несложных дел, после которых можно устроить небольшой перерыв, на который необходимо выделить строго ограниченное время. Такая мотивация поможет приблизиться к цели, а также постепенно освободиться от лени.

Близнецы

Близнецам свойственно лениться, когда они встречаются со сложными делами, которые им кажутся скучными. Близнецам хочется веселья, поэтому они нередко переключаются на что-то интересное с их точки зрения, порой тратя драгоценное время на пустяки. Выбраться из прокрастинации Близнецам поможет находчивость и энтузиазм. Самые скучные и нудные дела нужно превратить в интересные квесты, и тогда о лени можно будет позабыть.

Рак

Раки по своей природе очень трудолюбивы и скорее доведут себя до упадка сил, нежели позволят себе бездействовать. Однако и им свойственна лень, когда силы заканчиваются. Выйти из этого состояния Раки смогут, если перестанут взваливать на себя неподъемную ношу. Отдых время от времени должен присутствовать в жизни, поэтому, как только Ракам станет «невмоготу», лучше взять перерыв.

Лев

Львы не склонны лениться, однако и у них бывают моменты, когда дела хочется «забросить» в пыльный угол. Обычно это наступает из-за сомнений, которые мешают справляться с обязанностями и трудностями. Астрологи рекомендуют Львам начинать как раз с проблемных дел, оставляя легкие и интересные «на сладкое».

Дева

Девам лень не свойственна, однако и они не защищены от прокрастинации. Справиться с ленью им поможет выполнение дел, которые мотивируют на дальнейшие шаги и не оставляют возможности бездействовать. План, помещенный на видном месте, поможет распределить время и выполнить все, что было запланировано, в срок. «Разложенные по полочкам» дела выполнить проще.

Весы