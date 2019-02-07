Как перестать лениться: советы астрологов для каждого знака Зодиака

Лень свойственна каждому человеку, и она может серьезно навредить планам. Избавиться от лени представителям зодиакальных созвездий помогут советы астрологов, пишет Daylihoro.
Овен
Овны привыкли трудиться и не мыслят себя без активной деятельности. Они заполняют каждый день «до отказа», веря, что труд обязательно принесет положительные плоды. Несмотря на активность, ежедневное однообразие может стать причиной скуки, и тогда Овны начинают отлынивать от дел. В борьбе с ленью Овнам поможет разнообразие. Каждый день им стоит вносить что-то новое в дела, чтобы не терять бодрости духа и забыть о лени.
Телец
Тельцы могут потерять мотивацию и начать лениться, если отвлекутся от дел и позволят себе расслабиться. Минутка отдыха может затянуться у них надолго, что очень мешает планам. В борьбу с ленью Тельцам лучше всего включаться поэтапно, шаг за шагом преодолевая липкую паутину «ничегонеделанья». Лучшей стратегией, по мнению астрологов, будет выполнение нескольких несложных дел, после которых можно устроить небольшой перерыв, на который необходимо выделить строго ограниченное время. Такая мотивация поможет приблизиться к цели, а также постепенно освободиться от лени.
Близнецы
Близнецам свойственно лениться, когда они встречаются со сложными делами, которые им кажутся скучными. Близнецам хочется веселья, поэтому они нередко переключаются на что-то интересное с их точки зрения, порой тратя драгоценное время на пустяки. Выбраться из прокрастинации Близнецам поможет находчивость и энтузиазм. Самые скучные и нудные дела нужно превратить в интересные квесты, и тогда о лени можно будет позабыть.
Рак
Раки по своей природе очень трудолюбивы и скорее доведут себя до упадка сил, нежели позволят себе бездействовать. Однако и им свойственна лень, когда силы заканчиваются. Выйти из этого состояния Раки смогут, если перестанут взваливать на себя неподъемную ношу. Отдых время от времени должен присутствовать в жизни, поэтому, как только Ракам станет «невмоготу», лучше взять перерыв.
Лев
Львы не склонны лениться, однако и у них бывают моменты, когда дела хочется «забросить» в пыльный угол. Обычно это наступает из-за сомнений, которые мешают справляться с обязанностями и трудностями. Астрологи рекомендуют Львам начинать как раз с проблемных дел, оставляя легкие и интересные «на сладкое».
Дева
Девам лень не свойственна, однако и они не защищены от прокрастинации. Справиться с ленью им поможет выполнение дел, которые мотивируют на дальнейшие шаги и не оставляют возможности бездействовать. План, помещенный на видном месте, поможет распределить время и выполнить все, что было запланировано, в срок. «Разложенные по полочкам» дела выполнить проще.
Весы
Весы могут лениться, отвлекаясь от дел и бесцельно тратя время на просмотр фильмов или перелистывание ленты в социальной сети. Справиться с таким недугом можно, если взять себя в руки и во время выполнения обязанностей не отдыхать. Частые перерывы не помогут побороть лень, поэтому важно сосредоточиться на цели и не отвлекаться, пока она не будет выполнена.
Скорпион
Скорпионы не борются с ленью, предпочитая ей подчиняться. Они отвлекаются от дел и не выполняют запланированного, потакая своим слабостям и сиюминутным желаниям. Бесцельное просиживание может затянуться надолго, однако рано или поздно Скорпиону надоест ничегонеделанье, и он, проветрив голову, вновь будет полон сил и энтузиазма. Чтобы приблизить этот момент, Скорпионам необходимо правильно мотивировать себя.
Стрелец
Стрельцы могут перестать лениться, если позовут на помощь близких людей, которые точно знают действенные методы мотивации. Необходимая поддержка не позволит Стрельцам расслабиться, и они обязательно доведут дела до логического завершения. Не исключено, что друзья предложат Стрельцам что-то интересное и увлекательное, но лишь после завершения запланированных дел.
Козерог
Козероги не привыкли лениться и всегда находятся в поиске новых дел или же разрабатывают проекты. Они знают, что лень губительна для их планов, поэтому прилагают все силы, чтобы избежать моментов бездействия. Когда ничего не хочется делать, Козерогам важно сосредоточиться на том, что получается у них лучше всего, и тогда удастся «обмануть» собственную лень.
Водолей
Водолеи могут побороть лень, если будут ставить перед собой небольшие цели, чтобы шаг за шагом избавиться от желания еще немного побездельничать. Им не стоит приниматься за грандиозные проекты «с наскока», иначе Водолеи рискуют потерять много времени, занимаясь посторонними делами и ожидая вдохновения.
Рыбы
Рыбы знают о лени если не все, то многое. Они работоспособны, но часто отвлекаются, предпочитая еще немного полежать, чуть-чуть посозерцать и прочее. Рыбы смогут придумать тысячу оправданий своему бездействию, однако бороться с ленью рано или поздно придется для благополучного будущего. В этом случае Рыбам стоит избавиться от «помех»: например, заправить кровать сразу после пробуждения, чтобы не возникало желания прикорнуть еще на полчасика.