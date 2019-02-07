Письмо читателя: жена как будто под воздействием внешних сил выставила меня из квартиры

«В браке 30 лет. Три сына 28, 20 и 17 лет. Жил только ради семьи, трудился, а теперь оказался на улице, жена выставила из квартиры. Не пойму, что происходит, почему? Старший сын на ее стороне, строят какие-то планы, но без меня. Знакомые звонят ей и говорят, что это бесчеловечно, но у неё заученный текст, злоба, ненависть ко мне. Такое ощущение, что они под воздействием каких-то внешних сил. Я очень тяжело переживаю эту ситуацию, мне очень больно, не знаю как переживу, не могу. Помогите пожалуйста», - пишет Сергей.