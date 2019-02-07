Чт, 7.02.2019
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Письмо читателя: жена как будто под воздействием внешних сил выставила меня из квартиры

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Грустный мужчина. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Filip Warulik / PantherMedia / Filip Warulik

У 52-летнего Сергея после 30 лет брак произошла неприятная ситуация, о которой он хочет поговорить с нашими читателями. 

«В браке 30 лет. Три сына 28, 20 и 17 лет. Жил только ради семьи, трудился, а теперь оказался на улице, жена выставила из квартиры. Не пойму, что происходит, почему? Старший сын на ее стороне, строят какие-то планы, но без меня. Знакомые звонят ей и говорят, что это бесчеловечно, но у неё заученный текст, злоба, ненависть ко мне. Такое ощущение, что они под воздействием каких-то внешних сил. Я очень тяжело переживаю эту ситуацию, мне очень больно, не знаю как переживу, не могу. Помогите пожалуйста», - пишет Сергей. 

Пожалуйста, помогите Сергею в комментариях! Дайте дельный совет.

Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.

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