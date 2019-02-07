В Сети появились фото Саши Савельевой на последних сроках беременности

Несколько месяцев назад савельева не выдержала и ответила всем любопытным по этому поводу. «100500 вопрос про это. Спасибо, что переживаете за нас с Кириллом. Вашими молитвами это событие приблизится», — делилась артистка в Инстаграме.

И вот, совсем скоро Саша впервые станет мамой. Пока певица, ее коллеги предпочитают не давать комментариев по этому поводу, но в последнее время в Сети стали появляться фото, на которых нельзя не заметить округлившихся форм Савельевой. Последние снимки красноречиво говорят о том, что подопечная продюсера Игоря Матвиенко находится на поздних сроках беременности.

В пользу того, что Сафонов и Савельева в скором времени станут родителями, говорит и тот факт, что супруги затеяли ремонт в своих апартаментах и с особой тщательностью подошли к обустройству детской. По этому вопросу пара обратилась к помощи дизайнера.

ФОТО: Instagram

Недавно певица вместе со специалистом посетила магазин, где выбрала обои для комнаты будущего ребенка. «Выбираем обои вместе с Сашей. Пока этот этап оказался самым сложным для нас. Но мы единогласно сошлись на зайцах для детской», — сообщила спутница артистки.