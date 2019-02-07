Чт, 7.02.2019
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  • Не узнать! Хлоя Морец шокировала болезненной худобой

Не узнать! Хлоя Морец шокировала болезненной худобой

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Chloe Grace Moretz

ФОТО: VALERIE MACON / AFP

21-летнюю Хлою Морец всегда было сложно назвать худенькой: актриса обладала аппетитными формами, которые любила подчеркивать облегающими и короткими нарядами.

Из-за этого знаменитость регулярно становилась объектом критики в сети: Хлою часто обвиняли в том, что она не следит за собой, а также имеет плохой вкус. Впрочем, сама знаменитость всегда нейтрально относилась к замечаниям хейтеров. Но, похоже, прислушаться к мнению комментаторов все же решилась...

ФОТО: Dimitrios Kambouris / AFP

Внимание поклонников привлекла вовсе не радостная атмосфера праздника, а внешний вид Хлои. Все дело в том, что на фотографии актриса выглядит слишком уж худой.

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