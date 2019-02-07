Не узнать! Хлоя Морец шокировала болезненной худобой

21-летнюю Хлою Морец всегда было сложно назвать худенькой: актриса обладала аппетитными формами, которые любила подчеркивать облегающими и короткими нарядами.
Из-за этого знаменитость регулярно становилась объектом критики в сети: Хлою часто обвиняли в том, что она не следит за собой, а также имеет плохой вкус. Впрочем, сама знаменитость всегда нейтрально относилась к замечаниям хейтеров. Но, похоже, прислушаться к мнению комментаторов все же решилась...
Внимание поклонников привлекла вовсе не радостная атмосфера праздника, а внешний вид Хлои. Все дело в том, что на фотографии актриса выглядит слишком уж худой.