35-летняя гламурная блондинка Виктория Лопырева стала матерью

Лопырева долгое время скрывала, что находится в ожидании первенца, и лишь в декабре прошлого года официально подтвердила свою беременность.

Вскоре после этого Виктория попала в объективы фотокамер папарацци в Майами, где ее засняли в объятиях бизнесмена Игоря Булатова.

Ей ничего не оставалось, кроме как признать, что именно этот мужчина является ее возлюбленным и отцом будущего ребенка. Это известие вызвало широкий общественный резонанс, ведь Лопырева хорошо знала законную супругу предпринимателя Тату Карапетян и часто бывала в гостях у пары. Однако сей факт не остановил ее на пути к личному счастью.

И вот, как сообщают российские СМИ, первенец Лопыревой уже появился на свет. По опубликованным данным, произошло это 5 февраля. «Родила сына», - сообщил журналистам источник из близкого окружения знаменитости.

Поклонники уверены, что произошло это знаменательное событие за границей, поскольку еше до Нового года Виктория улетела в Америку, где и готовилась к родам.