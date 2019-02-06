В России выпустили «православный телефон». Цена - зашкаливает

Корпус устройства покрыт золотом и украшен крупным православным крестом на фоне орнамента в древнерусском стиле. Передняя панель также обрамлена золотым витиеватым узором, пишет Lifter.com.ua.

Кроме того, в серии представлена и «деловая» версия «Tsar-телефона», где золотая панель с крестом заменена черной кожей.

Стоимость телефона Caviar «Владимир Золотой» составляет 279 000 рублей ($4200).

Вот как описывает новый девайс компания:

«Обратившись к великому историческому наследию, Caviar нашел вдохновение в образе легендарного князя древней Руси — Владимира Святославовича, прозванного Великим и Красным Солнышком.

Почитаемый, уважаемый и даже канонизированный правитель, Владимир не только провел свое государство по пути перемен, но и сам прошел уникальный путь от язычества и жестокости к православию и милосердию. Это впечатляющее духовное перерождение подсказало идею дизайна для роскошного телефона.