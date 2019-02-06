В России выпустили «православный телефон». Цена - зашкаливает
Российский производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar выпустил кнопочный «Tsar-телефон» «Владимир Золотой», названный в честь князя Владимира, крестившего Русь.
Корпус устройства покрыт золотом и украшен крупным православным крестом на фоне орнамента в древнерусском стиле. Передняя панель также обрамлена золотым витиеватым узором, пишет Lifter.com.ua.
Кроме того, в серии представлена и «деловая» версия «Tsar-телефона», где золотая панель с крестом заменена черной кожей.
Стоимость телефона Caviar «Владимир Золотой» составляет 279 000 рублей ($4200).
Вот как описывает новый девайс компания:
«Обратившись к великому историческому наследию, Caviar нашел вдохновение в образе легендарного князя древней Руси — Владимира Святославовича, прозванного Великим и Красным Солнышком.
Почитаемый, уважаемый и даже канонизированный правитель, Владимир не только провел свое государство по пути перемен, но и сам прошел уникальный путь от язычества и жестокости к православию и милосердию. Это впечатляющее духовное перерождение подсказало идею дизайна для роскошного телефона.
Традиционно на иконах, картинах и памятниках князь Владимир изображен с крестом в одной руке и мечом в другой, эту идею продолжает дизайн нового Tsar-телефона Caviar, соединяя в себе силуэт меча и драгоценное изображение креста, покрытое золотом. Изящные узоры бережно покрывают собой весь корпус, придавая ему необычный рельеф, а изображение креста — как важнейшего символа русского государства, подчеркивает особую значимость этого роскошного телефона».