Разница в возрасте в 36 лет не мешает счастью порнозвезд

Эротическая модель Лоу Несбит встречается с 56-летним порноактером Эгоном Ковальски. Эти граждане Германии познакомились между собой три года назад во время совместной фотосессии. Уже тогда между ними, что называется, вспыхнула искра, которая перетекла в отношения, стартовавшие в августе 2017. При этом у Лоу нет никаких проблем с возрастом ее спутника жизни, а вот у Эгона поначалу существовал изрядный скепсис из-за внушительной разницы в возрасте, но со временем любимая убедила его в том, что ее чувства являются совершенно искренними, пишет Medikforum.ru.

Эти устойчивые отношения опираются на общие интересы и хорошо развитое чувство юмора у обоих партнеров. Именно поэтому разница в возрасте и не является такой определяющий, а родственники Лоу и Эгона нормально воспринимают этот роман. Влюбленные активно спорят с интернет-троллями из социальных сетей, которые называют эту парочку «извращенцами». При этом Лоу настаивает на том, что встречается с Эгоном вовсе не ради секса за деньги. Она убеждена, что в основе ее отношений лежит любовь, хотя они оба и работают в сексуальной индустрии.