Разница в возрасте в 36 лет не мешает счастью порнозвезд

20-летняя модель с 56-летним бойфрендом обрушилась на скептиков, которые считают подобную разницу в возрасте извращением. Критики уверены, что девушка встречается с мужчиной, который годится ей в отцы, только ради денег.
Эротическая модель Лоу Несбит встречается с 56-летним порноактером Эгоном Ковальски. Эти граждане Германии познакомились между собой три года назад во время совместной фотосессии. Уже тогда между ними, что называется, вспыхнула искра, которая перетекла в отношения, стартовавшие в августе 2017. При этом у Лоу нет никаких проблем с возрастом ее спутника жизни, а вот у Эгона поначалу существовал изрядный скепсис из-за внушительной разницы в возрасте, но со временем любимая убедила его в том, что ее чувства являются совершенно искренними, пишет Medikforum.ru.
Эти устойчивые отношения опираются на общие интересы и хорошо развитое чувство юмора у обоих партнеров. Именно поэтому разница в возрасте и не является такой определяющий, а родственники Лоу и Эгона нормально воспринимают этот роман. Влюбленные активно спорят с интернет-троллями из социальных сетей, которые называют эту парочку «извращенцами». При этом Лоу настаивает на том, что встречается с Эгоном вовсе не ради секса за деньги. Она убеждена, что в основе ее отношений лежит любовь, хотя они оба и работают в сексуальной индустрии.
«Я влюбилась в него в тот год потому, что он был очень похож на меня, - рассказывает Лоу. - У нас примерно одинаковое чувство юмора, много общих тем для разговоров. Мне нравится его юмор, и его харизма, и то, что он так заботится обо мне в те периоды, когда я в этом нуждаюсь. Секс вовсе не является определяющим в отношениях, хотя он у нас и присутствует. Самое главное это то, о чем мы разговариваем. А разговоров у нас очень много, поскольку мы смотрим на жизнь одинаково».