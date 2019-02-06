Сисси рассказала, почему ее срочно госпитализировали перед полуфиналом Eesti Laul

Зрители, которые смотрели шоу в Тарту и по телевизору, даже представить не могут, в каком аду побывала артистка незадолго до выхода на сцену перед сотнями тысяч зрителей по всему миру. И со сцены девушка пела свою английскую песню «Я такая же сильная, как и ты». Сисси гордится собой, что несмотря на адскую боль в области спины, она выдержала шоу на сцене и, по словам артистки, на 97 процентов проявила себя, 3 процента всё же забрала боль.

«С самого утра жутко болела спина. В какой-то момент я поняла, что не могу нормально ходить, не говоря уже о том, чтобы присесть», - вспоминает Сисси.

По словам Сисси, это было ужасно. И еще ее танцовщица сильно заболела и скорая приехала сначала к ней. «Она предупредила меня, что может случиться так, что не выйдет из-за болезни на сцену».

Эта же скорая поставила Сисси капельницу и дала обезболивающее. Но это лишь ухудшило состояние певицы. Через некоторое время она начала терять слух и сознание. Певицу доставили в больницу. До выступления оставались считанные часы... Речь шла о том, что Сисси не выйдет в полуфинале на сцену, а ее выступление покажут в записи, сделанной во время генерального прогона полуфинала. Но артистке оказали своевременную помощь и она пересилила себя, оказавшись в финале на сцене...