Пинк получила звезду на «Аллее славы»

На церемонию певица пришла с мужем, 43-летним бывшим гонщиком Кэри Хартом, и двумя детьми, 7-летней дочерью Уиллоу и 2-летней сыном Джеймсоном. Именная звездочка Пинк расположена между наградами Джеки Чана и Дуэйна Джонсона, передает Variety, пишет Lady.mail.ru.

Получая награду, Пинк призвала любить себя такими, какими есть, и поблагодарила мужа за вдохновение. Слова певицы приводит People:

«В вере в себя есть особая сила... Может, у тебя что-то не получилось, может, ты не самая красивая, высокая, смешная, талантливая. Если ты упрямая, и не собираешься сдаваться, и трудишься изо всех сил — ты уникальная. Сегодняшний день это доказывает».

«Спасибо моим фанатам. Спасибо моему мужу — ты такой милый! Ты моя муза, и если бы он не злил меня так часто, то мне бы было нечего петь. Я бы не стояла здесь, если бы не ты. Никогда не меняйся!» — добавила звезда.

Поддержать Пинк на церемонии вручения пришли комедийная актриса Керри Кенни-Сильвер и ведущая Эллен ДеДженерес.