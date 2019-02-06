Эстонские военные и чиновники полиции останутся без трусов

Постановление министра обороны Эстонии: из списка выдаваемой военной одежды и снаряжения будут исключены трусы, комплект туалетных принадлежностей и ремень.
Согласно постановлению, чиновники полиции тоже останутся без нижнего белья и все элементы одежды и экипировки, которые больше не будут выдаваться, военным придется покупать самим, пишет Postimees со ссылкой на ERR.
Зато теперь военным будут выдавать рубашку под бронежилет и официально в список экипировки внесут скаутскую шляпу, которая уже используется.