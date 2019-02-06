Ср, 6.02.2019
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Эстонские военные и чиновники полиции останутся без трусов

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Kutsealuste esimene päev sidepataljonis, Tallinn Staabi- ja Sidepataljonis.

ФОТО: Joakim Klementi / Eesti Meedia/Scanpix

Постановление министра обороны Эстонии: из списка выдаваемой военной одежды и снаряжения будут исключены трусы, комплект туалетных принадлежностей и ремень. 

Согласно постановлению, чиновники полиции тоже останутся без нижнего белья и все элементы одежды и экипировки, которые больше не будут выдаваться, военным придется покупать самим, пишет Postimees со ссылкой на ERR.

Зато теперь военным будут выдавать рубашку под бронежилет и официально в список экипировки внесут скаутскую шляпу, которая уже используется. 

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