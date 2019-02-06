Ср, 6.02.2019
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Отец Ивана Урганта сломал ногу

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Андрей Ургант и Иван Ургант

ФОТО: скриншот видео

Отец российского телеведущего Ивана Урганта - актер Андрей Ургант сломал ногу, после чего ему пришлось играть спектакль в гипсе. об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Известно, что несчастный случай произошел с 62-летним артистом в подъезде собственного дома. Андрей Львович неудачно повернулся и не смог удержать равновесие на скользких ступеньках, пишет Rus.tvnet.lv.

Андрея Урганта срочно доставили в больницу, где врачи констатировали перелом.

«Это я еще легко отделался», 

- приводит комментарий актера издание.

Артист также объяснил, что остался недоволен работой врачей, которые неудачно наложили ему гипс и обратился к другим медикам. Андрею Львовичу пришлось накладывать гипс заново.

«Гипс натирал и резал мне ногу, поэтому пришлось ехать в другую больницу, к другому специалисту, которые наложил мне новый гипс»,

- объяснил он.

Актер не стал слушаться врачей и отправился играть спектакль в гипсе. 

«Ну, а как иначе?!», - сказал Ургант. 

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