Отец Ивана Урганта сломал ногу

Отец российского телеведущего Ивана Урганта - актер Андрей Ургант сломал ногу, после чего ему пришлось играть спектакль в гипсе. об этом сообщает издание «Комсомольская правда».
Известно, что несчастный случай произошел с 62-летним артистом в подъезде собственного дома. Андрей Львович неудачно повернулся и не смог удержать равновесие на скользких ступеньках, пишет Rus.tvnet.lv.
Андрея Урганта срочно доставили в больницу, где врачи констатировали перелом.
«Это я еще легко отделался»,
- приводит комментарий актера издание.
Артист также объяснил, что остался недоволен работой врачей, которые неудачно наложили ему гипс и обратился к другим медикам. Андрею Львовичу пришлось накладывать гипс заново.
«Гипс натирал и резал мне ногу, поэтому пришлось ехать в другую больницу, к другому специалисту, которые наложил мне новый гипс»,
- объяснил он.
Актер не стал слушаться врачей и отправился играть спектакль в гипсе.
«Ну, а как иначе?!», - сказал Ургант.