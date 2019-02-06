Отец Ивана Урганта сломал ногу

Известно, что несчастный случай произошел с 62-летним артистом в подъезде собственного дома. Андрей Львович неудачно повернулся и не смог удержать равновесие на скользких ступеньках, пишет Rus.tvnet.lv.

Андрея Урганта срочно доставили в больницу, где врачи констатировали перелом.

«Это я еще легко отделался»,

- приводит комментарий актера издание.

Артист также объяснил, что остался недоволен работой врачей, которые неудачно наложили ему гипс и обратился к другим медикам. Андрею Львовичу пришлось накладывать гипс заново.

«Гипс натирал и резал мне ногу, поэтому пришлось ехать в другую больницу, к другому специалисту, которые наложил мне новый гипс»,

- объяснил он.

Актер не стал слушаться врачей и отправился играть спектакль в гипсе.