«Как такое может быть?» Алена Свиридова опубликовала уникальное фото

«Эти две фотографии разделяет 30 лет. Хотя многое объединяет. Вы заметили?», - написала звезда под фото, пишет Rus.tvnet.lv.

Подписчики мгновенно стали писать восторженные комментарии про внешность артистки:

«Взгляд женщины, которая все знает сама», «Одна сережка», «Шарма и изысканности, глубины еще больше», «Когда женщина сохраняет свою красоту, значит ее душу миновала злоба и разочарование», «Все натурально, все достойно, все очень красиво».

Известность Алена обрела после исполнения песни «Розовый фламинго» и стала одним из секс-символов эпохи 90-х.

«Секс-символ – это вообще не про меня. У меня всегда была репутация, что я умная. Красивые - это другие», - рассказала звезда в интервью Андрею Малахову.

«К ней этот ярлык не приклеивался. Считалось, что это очень пошло. Она всегда была очень музыкальна. И очень чутко пела. Да, маленький голос, но она им владела всегда безупречно. Она поет очень чутко», - говорил о певице музыкальный критик Сергей Соседов на программе «Привет, Андрей!».

Надо отметить, что на данный момент певице 56 лет. Она по-прежнему не утратила природный шарм и очарование.