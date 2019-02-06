Ср, 6.02.2019
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«Как такое может быть?» Алена Свиридова опубликовала уникальное фото

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Алена Свиридова

ФОТО: SCANPIX

Российская певица Алена Свиридова разместила редкий снимок 30-летней давности в своем Instagram-аккаунте, чем вызвала удивление своих подписчиков.

«Эти две фотографии разделяет 30 лет. Хотя многое объединяет. Вы заметили?», - написала звезда под фото, пишет Rus.tvnet.lv.

Подписчики мгновенно стали писать восторженные комментарии про внешность артистки:

«Взгляд женщины, которая все знает сама», «Одна сережка», «Шарма и изысканности, глубины еще больше», «Когда женщина сохраняет свою красоту, значит ее душу миновала злоба и разочарование», «Все натурально, все достойно, все очень красиво».

Известность Алена обрела после исполнения песни «Розовый фламинго» и стала одним из секс-символов эпохи 90-х.

«Секс-символ – это вообще не про меня. У меня всегда была репутация, что я умная. Красивые - это другие»,  - рассказала звезда в интервью Андрею Малахову.

«К ней этот ярлык не приклеивался. Считалось, что это очень пошло. Она всегда была очень музыкальна. И очень чутко пела. Да, маленький голос, но она им владела всегда безупречно. Она поет очень чутко»,  - говорил о певице музыкальный критик Сергей Соседов на программе «Привет, Андрей!».

Надо отметить, что на данный момент певице 56 лет. Она по-прежнему не утратила природный шарм и очарование.

«Иногда мне кажется, что я застряла в подростковом периоде: мне нравятся дурацкие шутки, розыгрыши, я люблю самую разную физическую активность, могу перелезть через забор, если он вдруг встанет на моем пути», - призналась Свиридова изданию Woman.ru в 2018 году.

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