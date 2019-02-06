Ср, 6.02.2019
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  • Что будет если набрать в Google число 241543903: Сеть охватила жуткая забава

Что будет если набрать в Google число 241543903: Сеть охватила жуткая забава

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ФОТО: Соцсети

Пользователи Сети обсуждают новый флеш-моб, охвативший просторы интернета: если в поиске картинок Google набрать запрос в виде числа 241543903, то взору пользователя предстанет нечто необычное.

По такому запросу можно увидеть множество фотографий людей, засунувших головы в морозильник.

Примечательно, что участники флешмоба пошли дальше, и стали публиковать подобные видео по этому запросу, и фотографии в Instagram c хэштегом #241543903/

Автором идеи стал художник Дэвид Хорвиц. Именно он первым опубликовал фотографию с пометкой 241543903 в Сети в 2009 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Сделайте фотографию себя самого внутри морозилки. Загрузите это фото в интернет и пометьте цифрами 241543903. Когда люди будут искать фото по этому запросу, они увидят только головы в морозильнике», - призвал он в свое время.

И идеей Хорвица прониклись тысячи юзеров по всему миру.

Спустя некоторое время была выпущена книга под названием «Что угодно может случиться за день», в которой были напечатаны снимки с пометкой 241543903, сделанные пользователями Сети, пишет TopNews.

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