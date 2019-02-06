Что будет если набрать в Google число 241543903: Сеть охватила жуткая забава

По такому запросу можно увидеть множество фотографий людей, засунувших головы в морозильник.

Примечательно, что участники флешмоба пошли дальше, и стали публиковать подобные видео по этому запросу, и фотографии в Instagram c хэштегом #241543903/

Автором идеи стал художник Дэвид Хорвиц. Именно он первым опубликовал фотографию с пометкой 241543903 в Сети в 2009 году.

«Сделайте фотографию себя самого внутри морозилки. Загрузите это фото в интернет и пометьте цифрами 241543903. Когда люди будут искать фото по этому запросу, они увидят только головы в морозильнике», - призвал он в свое время.

И идеей Хорвица прониклись тысячи юзеров по всему миру.