Что будет если набрать в Google число 241543903: Сеть охватила жуткая забава

Пользователи Сети обсуждают новый флеш-моб, охвативший просторы интернета: если в поиске картинок Google набрать запрос в виде числа 241543903, то взору пользователя предстанет нечто необычное.
По такому запросу можно увидеть множество фотографий людей, засунувших головы в морозильник.
Примечательно, что участники флешмоба пошли дальше, и стали публиковать подобные видео по этому запросу, и фотографии в Instagram c хэштегом #241543903/
Автором идеи стал художник Дэвид Хорвиц. Именно он первым опубликовал фотографию с пометкой 241543903 в Сети в 2009 году.
«Сделайте фотографию себя самого внутри морозилки. Загрузите это фото в интернет и пометьте цифрами 241543903. Когда люди будут искать фото по этому запросу, они увидят только головы в морозильнике», - призвал он в свое время.
И идеей Хорвица прониклись тысячи юзеров по всему миру.
Спустя некоторое время была выпущена книга под названием «Что угодно может случиться за день», в которой были напечатаны снимки с пометкой 241543903, сделанные пользователями Сети, пишет TopNews.