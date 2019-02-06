Фото: Волочкова показала, как выбирала особняк, исходя из умения раздвигать ноги

На фоне скандалов и несостоявшегося переезда на Мальдивы Волочкова решила порадовать подписчиков. В этот раз экс-балерина выложила фото со шпагатом на лестнице и загадала им загадку. В подписи к фото она предложила им отгадать размер ее «визитной карточки».