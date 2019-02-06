Ср, 6.02.2019
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  • Фото: Волочкова показала, как выбирала особняк, исходя из умения раздвигать ноги

Фото: Волочкова показала, как выбирала особняк, исходя из умения раздвигать ноги

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Анастасия Волочкова.

ФОТО: Instagram

В Instagram экс-балерины снимки со шпагатом занимают значительную часть. Но теперь танцовщица предложила взглянуть на него по-другому.

На фоне скандалов и несостоявшегося переезда на Мальдивы Волочкова решила порадовать подписчиков. В этот раз экс-балерина выложила фото со шпагатом на лестнице и загадала им загадку. В подписи к фото она предложила им отгадать размер ее «визитной карточки».

«Отгадайте длину моего шпагата с вытянутыми носочками...», - пишет Анастасия Волочкова.

И тут же сама дала подсказку: шпагат идеально вписывается в завершение лестницы её особняка, который танцовщица специально подбирала под растяжку. Экс-балерина скромно назвала шпагат изысканным мерилом, закрыв комментарии от «злопыхателей».

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