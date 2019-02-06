Мужчина нашел на кухне ползающих существ, которых не смогли опознать даже ученые

Самым страшным, что Тим Клерк из Окленда, Новая Зеландия, ожидал увидеть на кухне своей матери, были тараканы или плесень. Но то, что случилось на самом деле, побило все рекорды, пишет Daily Mail.
На полу кухни валялись странные существа, и некоторые из них ещe шевелились. У Тима не вышло их опознать, поэтому он снял всe на видео и выложил в Facebook, надеясь на мнения подписчиков.
Но, к сожалению, пользователи соцсети тоже мало чем смогли помочь. У существ были вытянутые тела и длинные хвосты, и как подписчики ни ломали голову, никто не мог припомнить ничего похожего.
Новозеландский энтомологический отряд отметил, что нечто на видео похоже на лапки мотылька. Если кто-то, например кот, недавно съел мотылька, но оставил лапки, то это нормально, что они еще шевелятся, передает Life.
В Университете Окленда решили, что видео ненастоящее, хотя независимый эксперт по насекомым заявил, что эти существа вполне могут быть новым видом каких-нибудь длиннохвостых червей. Но пока официальной версии нет, и пользователи до сих пор в недоумении, что же это такое было.