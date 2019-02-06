Мужчина нашел на кухне ползающих существ, которых не смогли опознать даже ученые

На полу кухни валялись странные существа, и некоторые из них ещe шевелились. У Тима не вышло их опознать, поэтому он снял всe на видео и выложил в Facebook, надеясь на мнения подписчиков.

Но, к сожалению, пользователи соцсети тоже мало чем смогли помочь. У существ были вытянутые тела и длинные хвосты, и как подписчики ни ломали голову, никто не мог припомнить ничего похожего.

Новозеландский энтомологический отряд отметил, что нечто на видео похоже на лапки мотылька. Если кто-то, например кот, недавно съел мотылька, но оставил лапки, то это нормально, что они еще шевелятся, передает Life.