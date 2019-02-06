Известная ирландская модель и телезвезда найдена мертвой

Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили ничего подозрительного ни на теле женщины, ни в ее доме, а потому предположили, что она умерла по естественным причинам.

Однако пользователи Сети подозревают, что модель могла покончить с собой. Дело в том, что накануне на ее страницев Facebook появился пост со словами:

«Почему мужчина может называть девушку толстой уродливой ***? Серьезно, новый уровень подталкивания кого-нибудь к краю».

Как сообщают СМИ, ирландская модель Элли МакДоннелл прославилась не только в фэшн-индустрии - она была постоянной участницей популярного телешоу Ireland AM, а когда ее сыну поставили диагноз «аутизм», стала еще и активным борцом за права людей с этой особенностью.

Близкие и коллеги Элли отмечают, что она была очень жизнерадостной и душой любой компании.

У ирландки осталось четверо детей: подростки Алекс и Сара, девятилетний Гарри и двухлетняя Сиена. Элли воспитывала их одна, пишет Daily Star. Любящая мать говорила при жизни: «Мои дети — это мой мир».