Фото: Эммануил Виторган впервые показал лицо 11-месячной дочери

6 февраля супруге Эммануила Ирине исполнилось 57 лет. На своей странице в Instagram артист с нежностью обратился к жене и в честь праздника показал ее фото с 11-месячной Этель.

Не так давно Эммануил Гедеонович признавался, что с рождением малышки помолодел лет на двадцать. Надо сказать, выглядит он действительно прекрасно, как и его супруга Ирина.