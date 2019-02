Фото: Эммануил Виторган впервые показал лицо 11-месячной дочери

Сегодня день рождения моей Ириши!!! Благодаря этой Женщине я сегодня жив..!! Спасибо, мои родные, что есть ВЫ у меня!!! Впервые сегодня, в День рождения Ириши ВЫ увидите и мою дочь Этель!!! Поздравьте, пожалуйста, и поверьте, Ириша Так заслуживает добрых слов!!! #Виторган #ЭммануилВиторган #ИринаВиторган #ДеньРождения #ЛюбимаяЖена #Семья #kenguru_official #Этель

