Ср, 6.02.2019
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  • Фото: Эммануил Виторган впервые показал лицо 11-месячной дочери

Фото: Эммануил Виторган впервые показал лицо 11-месячной дочери

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Эммануил Виторган с супругой

ФОТО: Instagram

6 февраля супруге 79-летнего Эммануила Виторгана Ирине Млодик исполнилось 57 лет. В честь этого события артист впервые показал поклонникам, как выглядит их дочь Этель.

6 февраля супруге Эммануила Ирине исполнилось 57 лет. На своей странице в Instagram артист с нежностью обратился к жене и в честь праздника показал ее фото с 11-месячной Этель.

Не так давно Эммануил Гедеонович признавался, что с рождением малышки помолодел лет на двадцать. Надо сказать, выглядит он действительно прекрасно, как и его супруга Ирина.  

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