Фото: Эммануил Виторган впервые показал лицо 11-месячной дочери

6 февраля супруге 79-летнего Эммануила Виторгана Ирине Млодик исполнилось 57 лет. В честь этого события артист впервые показал поклонникам, как выглядит их дочь Этель.
6 февраля супруге Эммануила Ирине исполнилось 57 лет. На своей странице в Instagram артист с нежностью обратился к жене и в честь праздника показал ее фото с 11-месячной Этель.
Сегодня день рождения моей Ириши!!! Благодаря этой Женщине я сегодня жив..!! Спасибо, мои родные, что есть ВЫ у меня!!! Впервые сегодня, в День рождения Ириши ВЫ увидите и мою дочь Этель!!! Поздравьте, пожалуйста, и поверьте, Ириша Так заслуживает добрых слов!!! #Виторган #ЭммануилВиторган #ИринаВиторган #ДеньРождения #ЛюбимаяЖена #Семья #kenguru_official #Этель
Не так давно Эммануил Гедеонович признавался, что с рождением малышки помолодел лет на двадцать. Надо сказать, выглядит он действительно прекрасно, как и его супруга Ирина.